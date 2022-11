Marcelo Polino se confesó al aire: "Sabía todo, pero no podía decir nada"

Días atrás, un juzgado de familia decretó un embargo sobre una cuenta bancaria de Martín Redrado, el ex titular del Banco Central, por cuotas alimentarias adeudadas a Matilda, la hija de Luciana Salazar.

Si bien en su momento aseguraron que él no era el padre biológico de la nena, que nació en Estados Unidos en 2017 por el método de subrogación de vientre, le pasaba una mensualidad a la blonda en concepto de cuota alimentaria. Esa manutención se interrumpió a comienzos de este año, por lo que ella decidió hacer el reclamo por la vía legal.

Según determinó la Justicia, el embargo estará vigente hasta que Redrado se ponga al día con las 10 cuotas alimentarias pendientes que le debe a Salazar.

Martín Redrado y Luciana Salazar

Ahora, quien habló sobre este tema fue Marcelo Polino en el programa que tiene en Radio Mitre. "Yo sabía todo, pero no podía decir nada", confesó y explicó el motivo: "Hasta que a él le llegara la notificación".

"Hace un tiempo él había tenido un embargo sobre acciones, pero ahora de una cuenta bancaria por la deuda que tiene por cuotas alimentarias destinadas a Matilda", continuó.

Noticias Relacionadas Jimena Barón, indignada con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares

Luciana Salazar y Matilda

Y al aire, Polino agregó: "No es que la nena se queda sin comer, pero él asumió un compromiso, lo firmó. Incluso Luciana no se había enterado que no pagaba el colegio, hasta que la llamaron y le avisaron la deuda que tenía".