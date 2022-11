Susana Roccasalvo contó las razones de su separación

Susana Roccasalvo fue una de las personalidades invitadas a la mesa de Mirtha Legrand el sábado por la noche y allí habló de su estado sentimental, ya que en marzo de este año había comenzado una relación amorosa a poco más de seis años de haber enviudado.



“Fue hace muy poco. Esto lleva un mes y pico. Estamos llevando todo a fuego lento. No nos conocíamos personalmente, pero nos conocíamos. Él me conocía de la tele y yo por sus trabajos. No es conocido. Tenía ganas de volver a enamorarme, de tener un nuevo amor”, comentó.



En ese sentido, recordó el último pedido que le hizo su marido antes de morir. “Él me dijo: ‘Sos muy joven. Seguí tu vida por favor te pido’. Entonces, no hay una culpa. Igualmente, no lo esperaba. Fue un flash. Algo mágico. En su profesión es brillante. Yo lo admiro hace muchos años. Lo que pasa es que no nos conocíamos”, agregó Susana.



Si bien no se conocían muchos detalles de la historia, se supo que se había tomado unas vacaciones por Europa. A la vuelta, su compañero Daniel Gómez Rinaldi le preguntó con quién había ido. “Yo viajo sola. Estuve bien acompañada y tomé mucho solcito”, respondió.



Carlos “Charly” Hlawaczek falleció el 20 de enero de 2016. En ese contexto, Roccasalvo y Mirtha recordaron que existía un vínculo de años entre Charly y la familia Legrand. “Mi marido jugaba todas las tardes a los soldaditos con Eduardo, el marido de Goldy”, comentó.



“¿Y te volviste a enamorar?”, le preguntó Mirtha Legrand, entrando en el tema de la relación, que había reconocido a principios de este año, pero que ya era una cuestión del pasado. “Hubo uno intento. Este año duró poquito, pero estuvo bueno”, dijo entre risas.





“¿No progresó? ¿Se quedó ahí?”, continuó preguntando la conductora, claramente interesa en conocer los motivos concretos de la separación de su invitada, Susana Roccasalvo, con su pareja.



“Es que a Roccasalvo le gustan mucho los límites”, comenzó diciendo, hablando en tercera persona. “Me gustan las cosas como yo quiero, como yo lo necesito. El amor es como una lo necesita”, cerró.