Las fotos de la supuesta nueva novia de Mauro Icardi

Luego de tantas idas y vueltas, la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi es cosa del pasado. Sin embargo, la soltería le duró poco, ya que tendría un nuevo objetivo a la vista y ella aseguró que están saliendo. Pero, ¿De quién se trata?

"Suficiente, ahora estoy muy cansada. Yo y Mauro estamos juntos, en breve de vuelta en Turquía", afirmó hace unos días Guendalina Rodríguez. Se trata de una modelo trans que filtró chats con el futbolista y se considera su nueva novia.

"Con él y Wanda es normal que escuchen y hagan videollamadas para las dos chicas y porque Wanda siempre es su agente de fútbol, en fin. Están en proceso de divorcio, entonces tan pronto como pueda voy a hablar", mencionó la modelo para confirmar el amorío con el futbolista.

Si bien Mauro Icardi no hizo ningún tipo de comentario sobre estos dichos, Guendalina se encargó de filtrar chats en los que él le escribe para comentarle dónde estará: "Hola Guen, estoy a punto de volver a Turquía, todavía estás allí".

A todo esto, ella le respondió con un audio, mientras que él hizo mención a Wanda Nara. "Tu sabes cómo son los periodistas...ella está en Argentina y llevamos meses de crisis así que no te preocupes. Yo sigo inestable pero tranquilo".

El hecho de que Mauro Icardi no se haya proclamado ante esto hace que crezcan las sospechas. Sumado a esto, Guendalina Rodríguez busca hacer enojar a Wanda Nara de manera constante en las distintas redes sociales.

Hace unas semanas le lanzó una advertencia: "Prepárate que después de 3 años el señor Mauro Icardi aún no me ha olvidado ya que me buscó con un número turco!”.

“Hoy te mostraré una prueba bomba, entonces quiero ver si sigues diciendo que soy falso y mentiroso en la búsqueda de fama Wanda Nara”, tiró enojada contra la empresaria. Habrá que ver si se confirma el amorío. Lo cierto es que tienen algunas similitudes con Wanda Nara, como la cabellera rubia y los looks llamativos que se llevan las miradas de todos. ¿Será la nueva novia de Mauro Icardi?