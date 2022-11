El video que confirma el plagio de la canción de la China Suárez y El Polaco

La China Suárez está en uno de los mejores momentos de su vida. Y es que, la actriz se lanzó como cantante y sorprendió a todos con su gran talento y el éxito que tuvo. Hace un tiempo, cuando estrenó su primera canción, habló: "La escribí en medio de un ataque, estaba en un muy mal día porque no sé qué estaban diciendo, no me acuerdo, estaba triste y ahí nace esta canción".

"En otro momento ni siquiera hubiera hablado de esto, lo tenía muy tapado, muy oculto, no quería iluminar el problema. A veces me cuesta entender la maldad o el ensañamiento o la gente que está muy preocupada por lo que hace el otro con su vida. Con que una o dos personas se identifiquen con la canción ya estoy muy tranquila", agregó.

Y continuó la China Suárez: "Pero bueno, lo acepté y sé que es parte de mi vida. Nace de las ganas de hablar, de convertir lo que me pasa en algo artístico. Surge justo en un momento de mi vida que estaba muy metida para adentro. Por ahí viendo muchas cosas, creciendo, transformándome... y quizás en un momento que no era tan feliz".

"En algún momento supongo que vendrán las canciones más alegres. Refleja mucho cómo me sentía yo en ese momento y quiero que el día de mañana, en diez años, las escuche y me pueda acordar del momento que estaba atravesando. La gente que me ve de afuera por ahí piensa que a mí las cosas no me afectan porque tengo una personalidad bastante avasallante", reveló Suárez.

Ahora bien, hace algunos días, la China Suárez y El Polaco estrenaron su canción juntos y fue el cantante quien contó cómo nació la colaboración: "El tema me lo acercó hace un tiempo un productor amigo, Chester Zeta, y lo seguí trabajando un tiempo hasta encontrar la versión final".

"Después me puse a buscar una chica para poder hacer el feat y cuando vi que La China empezó a cantar no dudé en escribirle. Siempre me gustó su onda. La China es super humilde, talentosa y al toque conectamos", finalizó el reconocido cantante sobre el tema del momento.

Como si fuera poco, en las últimas horas, un usuario de Tik Tok sorprendió a todos al mostrar las pruebas que confirma el plagio de la canción de la China Suárez y El Polaco. Y es que, el joven dejó en claro que los famosos copiaron el ritmo de la canción "Ya llora" de Márama.