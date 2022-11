El Trece habría tomado una decisión con respecto a la continuidad de Fabián Doman

Parece ser que los días de Fabián Doman en El Trece están contados. De parte del canal habría mucha disconformidad tras el triunfo del periodista en las elecciones de Independiente y su relación con el ex presidente Hugo Moyano.

Fue Marina Calabró quien contó detalles sobre el futuro de Doman en la señal. Según la periodista, las autoridades aún no llamaron al conductor de Momento D para renovarle el contrato.

"Me encargó averiguar y finalmente estamos en condiciones de afirmar que Doman no ha recibido el llamado de la gerencia artística de El Trece, ni Adrián Suar, ni Pablo Codevilla, ni Coco Fernández, nadie levantó el teléfono para citarlo a una reunión", aseguró la panelista en Lanata sin Filtro (Radio Mitre).

"Hoy, es una figura. Debo decir, sin ser infidente o al menos no queriendo serlo, que hay cierto fastidio en el riñón de Doman por este 'destratito'. Yo estuve hablando con los decisores de El Trece y la frase que me dijeron es: 'A Guido Kaczka lo llamamos recién la semana pasada, así que imaginate lo atrasados que estamos'", agregó.

Fabián Doman.

"Yo no entiendo mucho el criterio de programación de El Trece, lo digo con humildad, me parece que es una pantalla que no se merece la inacción. Se trata de ir probando, arriesgando, corrigiendo. A mí, esta idea de que como el año está perdido, soltamos y que se arreglen. Pero no vamos a estrenas ATAV o El Hotel de los Famosos hasta mediados de enero, como estrategia de programación no me gusta, me parece que das demasiada ventaja", opinó Calabró.

"En casi todas las franjas están duplicados por Telefe, si a ellos no se les cae la cara por no hacer nada... porque uno puede no lograr resultados intentando, arremangado, proponiendo... Es lo que yo veo en El Trece, con excepción de Socios del Espectáculo que están todo el tiempo en la búsqueda", concluyó contundente.