La escandalosa foto de Tamara Báez fumando marihuana con su hija en brazos

En medio del escándalo tanto judicial como mediático que tiene con el padre de su hija, Tamara Báez volvió a ser noticia. La ex de L-Gante sigue sumando conflictos y se sitúa en el ojo de la tormenta, luego de que una polémica foto que no la deja bien parada se haya filtrado y viralizado en las redes sociales.

Lo cierto es que la imagen que recorrió los portales por estas horas es una foto de la propia Tamara en la que se la ve con un cigarrillo de marihuana mientras tiene a su hija Jamaica en brazos. La rubia denuncia que todo esto fue armado y editado por una amiga de su ex.

“Dame la foto más editada que tengas”, escribió en una historia de Instagram en la que se la ve dentro de una auto con el músico. En sus brazos la pequeña beba Jamaica que tiene poco más de un año y en sus dedos el cigarrillo que se nota prendido.

En el posteo con la supuesta edición que se había publicado, la amiga del cantante escribió al pie de la publicación: “Como cuando decís que te devuelven a tu hija con olor a marihuana. Y así ella se cree una ‘referente’ para las mujeres. Es todo un circo cargado de muchas mentiras y eso molesta. Aclaro, no está mal fumar, solo que con la bebé a upa no da”.

Lo cierto es que, para replicar todo esto y advertir la difamación que estarían ejerciendo sobre ella, Tamara compartió la foto con el cigarrillo editado y la imagen original. “¿Por qué editar algo así? ¿Qué les pasa? Esta es la amiga de él”, retrucó con vehemencia y furiosa por la situación.

Esto surge como un nuevo capítulo parte de la áspera pelea que Báez sostiene con L-Gante, recordando que por estas mismas horas la joven también denunció al artista por violencia económica. Definitivamente, el conflicto entre ambos por la manutención de la pequeña Jamaica no parece tener fin.

“Estoy muy mal porque necesito que se soluciones todo. Quiero que estemos bien, quiero que él nos tenga bien, más que nada a mi hija. O sea, no me puede mandar una bolsa de alimentos cuando hace tres meses no me pasa plata, es súper injusto”, explicó Tamara en diálogo con el programa 'A la tarde' de Karina Mazzocco.

Previo a esta denuncia, la ex del cantante había publicado una imagen con una bolsa que contenía unos cuantos paquetes de fideos que L-Gante le hizo llegar a modo manutención alimentaria para Jamaica. Ante esto, Báez no se quedó con los brazos cruzados ante esto y apeló nuevamente a la justicia.