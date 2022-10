Detuvieron en un boliche al novio de Tamara Báez, la ex de L-Gante, por intentar ingresar con un arma

Javier Gustavo Desprebiteris, más conocido como Despre, vuelve a ser noticia. Luego de las repercusiones mediáticas por su flamante relación con Tamara Báez, la expareja de L-Gante, el joven de 19 años fue detenido en la puerta de un boliche de Tigre por intentar ingresar con un arma de fuego.

"Detuvieron al novio de la ex de L-Gante: quiso entrar a un boliche con un arma. Ocurrió en 'Cherry', un local bailable en Tigre. A Javier Desprebiteris le secuestraron una pistola 9 semiautomática", informó Mauro Szeta en Twitter.

Según informó Clarín, el cantante llevaba oculta una pistola semiautomática marca Bersa calibre 9 milímetros con cargador y 17 municiones.

Según el informe de la Superintendencia de Seguridad Regional AMBA Norte I EPDS Tigre, el caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Don Torcuato a cargo de la doctora Virginia Toso.

Despre es de Lomas de Zamora y viene incursionando en el género desde hace más de un año. Desde chico se vio atraído por las competencias de freestyle. En la actualidad es uno de los nuevos referentes del rkt. "Tumbando la brea rkt", "Anti Sapo rkt" y "Malla y calor", son algunas de las canciones que editó este año.

"Escribía y hacía boom bap; fue a los 12 años, cuando empezaron las compes de rap. No era tanto de competir, porque no me hacían la segunda, fue cuando empezaron Dtoke, Sony y otros. Ahí arranqué a tirar free y empecé a sacar mis temas", recordaba sobre sus inicios en una entrevista en el sitio Vía Urbano.