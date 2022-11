El tenso motivo por el que Eduardo Feinmann cuestionó duramente a Fabián Doman

Desde su programa radial, Eduardo Feinmann disparó sin filtro contra su colega Fabián Doman, quien recientemente asumió la presidencia de Independiente tras la salida de Hugo Moyano.

Más allá de la crisis financiera del mencionado club, hay dudas acerca del nuevo entrenador tras la salida de Julio Falcioni, y el panorama no se presenta como el más alentador para el flamante directivo del equipo.

“Me parece que Doman no encuentra el camino, me parece que está un poquitín desorientado y le queda un poquito grande la presidencia del club, me cuentan los amigos, me da la sensación”, sentenció Eduardo Feinmann en Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre).

Por su parte, Fabián Doman admitió en diálogo con TyC Sports: “No nos imaginábamos que la pelea del club con la vida económica era tan grande”. Mientras intentan retener a algunos jugadores en el plantel, el conductor que fue elegido por una arrasadora mayoría de votos también asumirá la vicepresidencia de AFA, cargo que ocupaba Moyano.

El momento en que Fabián Doman asume la presidencia de Independiente tras la salida de Hugo Moyano.

A su vez, el columnista deportivo del ciclo de Feinmann, Leonardo Buosante, sumó críticas hacia el presente de Doman y aseguró: “El club, en líneas generales, está medio en un limbo de no saber que hacer con el entrenador”.

Por último, Eduardo Feinmann arremetió contra Fabián Doman remarcando con ironía: “Doman está un poquitito verde para ser presidente del club. Le mandamos un saludo igual… ¿no sé para qué te metiste en esa maestro?”.