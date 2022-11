Cuáles son los animales más extraños que tienen Soledad y Natalia Pastorutti en su casa de Arequito

Aunque para muchos no suene demasiado creíble, las hermanas Natalia y Soledad Pastorutti viven en Arequito, en el pueblo de toda su vida. A pesar de que podrían elegir vivir donde quisieran, ellas prefieren estar lejos del ruido de las grandes ciudades.



Muy distendida, Natalia Pastorutti reveló detalles muy llamativos de lo que es la vida en el predio que comparte con su hermana Soledad, sus padres y el “zoológico”, como ella definió a su casa.



Una de las historias más destacadas relatadas por Natalia fue la del modo en el que vive en el mismo terreno con toda su familia, en Arequito, el pueblo santafesino en el que nacieron y crecieron.





“Es un predio que está afuera de Arequito. Primero hicieron la casa mi papá y mi mamá. Se casó La Sole e hizo la suya. Después me casé yo y también hice la mía”, detalló la cantante hace un tiempo en una charla con Jey Mammón.



“Es un zoológico mi casa y creo que los animales están en contra mío. Todos los desastres que ocurren ahí adentro lo hacen siempre cerca de mi casa”, reveló Natalia Pastorutti alguna vez, entre risas.



“Tenemos una cabra, por ejemplo, vos escuchás llorar que parece un niño y es la cabrita. Aparte, la trajeron cuando era chiquita y se cree un perro. Porque estuvo tanto tiempo con tantos perros que hace las cosas que hace un perro”, comentó, entre carcajadas.





“Hay tortuga, caballo, una yegua, pero después la llevaron al campo porque hacía desastres. Y hay gansos. Me cagan alrededor de mi casa. Yo termino de baldear y viene el ganso a cagarme”, agregó Natalia en su desopilante relato.



“A todos les parece raro y hay quienes no me creen que vivo en Arequito. Viví casi dos años en Buenos Aires en la semana y los fines de semana volvía al pueblo. Como los estudiantes”, explicó.