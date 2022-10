Natalia Pastorutti contó el sacrificio que hizo su familia por la carrera de La Sole

Las hermanas Soledad y Natalia Pastorutti lograron en su vida cumplir con el objetivo de dedicarse a la música, algo por lo que tuvieron arremangarse no solo ellas dos, sino también la familia entera.



Sobre esto, hizo referencia Natalia Pastorutti, la hermana de La Sole, en PH Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff los sábados por la noche en la pantalla de Telefe, en donde dejó algunas confesiones sobre los inicios.



En ese sentido, Natalia valoró el enorme apoyo de su familia, sobre todo cuando La Sole comenzaba a dar sus primeros pasos en las peñas de Cosquín, y contó cuáles eran los sacrificios que hicieron.



“En el 95 recorrimos las peñas de Cosquín, y cuando le preguntaban a Sole la edad se encontraban con que tenía menos de 12 años. Había una cláusula que, pasado un determinado horario, no podían subir menores al escenario”, recordó la cantante.



“Mi papá había llamado a todo Arquito, había llamado a todas las radios de la ciudad por si subía, y al final no subimos”, agregó Natalia Pastorutti sobre la desazón por no poder ver a su hija cantando, pero eso no significó que se rindiera.



“Al año siguiente insistió, pidió plata, pidió camioneta, llevamos comida. Teníamos poca ropa. Mi mamá siempre fue muy prolija, nos tuvo bien vestiditas, pero teníamos poca ropa. En seis cajones entraba todo nuestro vestidor”, reveló sobre las dificultades del principio.





“Tuvo que llevar el secarropa porque eran muchos días, no nos alcanzaba la ropa. Nunca nos habíamos ido de vacaciones. Llevábamos algo de ropa, la lavaba, la secaba y la volvíamos a usar”, contó Natalia.



“Yo era muy chica. Nos pasaba que tenía 13, ella 15, no íbamos a las fiestas de 15, nos perdíamos muchas cosas. El acompañamiento de mi mamá, mi papá, y ahora de Sole, que apoya lo que estoy haciendo ahora, que es nuevo para mí, mi carrera solista. Es fundamental el apoyo, porque llegás a tu casa y querés compartir con ellos lo que te pasó. Es muy importante el apoyo, el cariño”, concluyó.