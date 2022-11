Marina Calabró contó la peor noticia para el futuro del Pollo Álvarez: "Es una gran pérdida"

Desde hace unos cuantos días estaba circulando un rumor que indicaba que Carlos Monti iba a dar un paso al costado del programa “Nosotros a la Mañana”, que sale al aire por la pantalla de El Trece.



Ahora, la periodista Marina Calabró, en su rol de columnista del programa “Lanata sin Tiltro”, confirmó la noticia: Monti se va del programa. Sin duda, un duro golpe para el ciclo conducido por El Pollo Álvarez.



“El viernes 11 de noviembre, esto es triste, se despide Carlos Monti de Nosotros a la Mañana”, confirmó el rumor finalmente Marina Calabró en el programa que conduce Jorge Lanata en Radio Mitre.





“Yo había comentado que él tenía una propuesta de Net TV para hacer Entrometidos. Si no me equivoco, ése es el título, ya tenían todo. La franja horaria establecida… Estaba todo bien, pero El Trece le dijo que no, querían hacer valer la exclusividad”, explicó Marina.



Asimismo, la periodista agregó: “Parece que, después de esto, Monti lo meditó con su almohada, lo charló con la familia y con algunas personas más, y terminó tomando la decisión de dejar el programa”.



“La decisión sería, al menos, por ahora. Deja Nosotros a la Mañana e irá por nuevos rumbos y desafíos, con la conducción de Entrometidos. Me parece una gran pérdida para el programa de El Pollo Álvarez”, consideró la panelista.





La de Carlos Monti no es la primera baja que sufre “Nosotros a la Mañana” en los últimos meses, ya que también se fue del programa Sol Pérez, que aterrizó en Telefe para los debates de Gran Hermano, que está midiendo muy bien en el rating.



De hecho, Sol se encargó de aclarar que todo quedó en perfectos términos con el programa conducido por El Pollo Álvarez, de quien, incluso, habló maravillas, asegurando que es “un gran compañero”.