La picante opinión de una reconocida periodista sobre el revuelo de Mirtha Legrand

Días atrás, Yanina Latorre destapó la olla. La panelista de LAM acusó a Ana Rosenfeld de hacer llorar a la maquilladora y peinadora del programa de Mirtha Legrand. Según la angelita, la abogada no estaba conforme con el trabajo que le hicieron en la previa del ciclo de eltrece y tras un estallido, habría provocado el llanto de la joven esteticista.

Ana Rosenfeld

Sobre lo que pasó, la diva de los almuerzos, aclaró: "En la mesa no pasó nada. Me parece que tuvo un entredicho con una peluquera y se enojó mucho. Yo no sabía nada y ella tampoco me dijo nada, llegué y ya me senté para empezar el programa. 'Escándalo no sé qué en la mesa de Mirtha', no, en la mesa fue todo muy armonioso".

Marcela Tauro

Ahora, quien salió a hablar fue Marcela Tauro y la panelista, fiel a sí misma, brindó una picante opinión. "Chicos, es más fácil que cuando te invitan al programa, que es una vez, andá lookeada y listo. ¿Cuánto te pueden cobrar un maquillaje?", comenzó diciendo.

"Llamás a alguien ese día, le decís ‘Voy a lo de Mirtha ¿podés venir a peinarme? Porque corrés el riesgo de que no te guste cómo te peinen. ¡No es tan caro! ¡Una vez que vas, lo hacés y te evitás un disgusto!", agregó.

Al oírla, Maite Peñoñori acotó: "A mí me cuentan que lo qué pasó fue en el piso de abajo, no en camarines y que la persona pasó un mal momento pero que la producción la banca, la súper apoyaron porque dicen que había pasado una hora y seguía llorando"