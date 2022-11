La decisión que tomó Luis Ventura luego del duro momento que transitó con su hijo

En octubre, Luis Ventura transitó un duro momento de salud junto a su hijo Antoñito. Es que el pequeño, que trajo al mundo junto a Fabiana Liuzzi, estuvo 15 días internado en el Sanatorio de la Trinidad por un cuadro de neumonía. Además, por casi 9 días mantuvo temperaturas febriles.

"Cada uno de mis hijos fueron iguales y distintos. Pero yo con Antoñito tengo otra relación, porque él es otra cosa, tengo que tener una comunicación más gestual, y él no puede decir lo que necesita, no me puede hablar. Entonces, hay veces que uno no sabe lo que le pasa…si le duele el oído o una muela…entonces sufrís", contó en La Noche del Domingo luego de anunciar la positiva noticia del alta hospitalaria del niño.

Y en su cuenta de Instagram, donde suele compartir diverso contenido, anteriormente ya había expresado: "El personal del Sanatorio Trinidad de Palermo se despide de Toñito, gracias a los médicos, enfermeros, infectólogos y personal de la clínica que le dieron a Venturita UNA ATENCIÓN MARAVILLOSA... La casa está en orden. ANTOÑITO SE FUE DE ALTA".

Luis Ventura y Antoñito

Ahora, tras este duro momento que transitó con su hijo, Ventura tomó una decisión: tomarse unos días de vacaciones. Así, el conductor de Secretos verdaderos armó las valijas y se fue a Los Titanes (Uruguay).

En la red, compartió su felicidad junto a una fotografía con su hermano Carlos en la playa. "Las palabras sobran…", redactó. Varios comentaron la publicación y una de las que le dejó un mensaje fue Karina Mazzocco, su compañera en América TV. "Al fin Ventuuuuu, merecido descanso", escribió la conductora de A la tarde.