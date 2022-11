Por qué la hermana de Maxi votó para eliminar a Juliana, su cuñada, de Gran Hermano

Juliana Díaz se convirtió en la sexta eliminada de Gran Hermano. Por decisión de la gente, debió abandonar la casa, en donde dejó muy triste a su novio, Maxi Giudici. Sin embargo, quien no se entristeció ante su salida fue Daniela, la hermana de su pareja, quien admitió que la votó para que salga.

Desde los primeros días en la casa de Gran Hermano, la situación amorosa entre Maxi y Juliana se dio como un flechazo. Si bien ella mencionó en su presentación que era muy probable que le guste alguien allí dentro, a él lo sorprendió por completo, ya que venía de una relación conflictiva.

Y así fue como desde los primeros días hasta este último domingo, en el cual Juliana debió abandonar la casa, el amor fue creciendo, pese a algunos vaivenes que sufrieron. Tan es así, que ambos confesaron encontrarse sumamente enamorados del otro.

Sin embargo, quien no estaba muy de acuerdo con el desempeño de Maxi dentro de la casa fue Daniela, su hermana. Es que ella dialogó con A la Barbarossa y expuso que no estaba conforme con el accionar de su hermano en el juego y que creía que la culpable era Juliana.

Ante esta confesión, fue consultada por si había votado en contra de su cuñada, a lo que respondió: "No podemos decir eso porque mi hermano me va a matar, pero… Sí. De hecho, sí la votamos".

"No sé si me puse contenta porque verlo a él mal y triste me pone mal. Pero en una lectura objetiva me parece que esto le va a dar oxígeno a él. Tiene tiempo para una relación afuera cuando el juego termine. Si funciona o no después veremos", explicó ante los motivos por lo cual lo hizo y marcando que fue únicamente por el bienestar de su hermano en el juego.

Además, habló sobre cómo espera que esto termine beneficiándolo: "No es algo que él deseaba, pero que sí lo necesitaba como jugador. Tenía dos frentes dentro de la casa. Tratar de mantener una relación con todo lo que significaba la exposición, el encierro y demás. Y otra que era el juego de la casa, y creo que queda con un solo frente y tengo mucha fe".

Por último, mencionó cuál cree que eran las cosas que terminaban por afectarlo: "Yo veía que lo exponía demasiado. Que él siempre quedaba mal parado ante cualquier conflicto que tenían".