Los motivos por los que Wanda Nara no entrará a la casa de Gran Hermano

Había genera expectativa la participación de Wanda Nara en Gran Hermano, ya que es, sin duda, uno de los personajes más importantes y destacados del año, principalmente por su escandalosa separación con Mauro Icardi y por su affaire con L-Gante.



La empresaria mediática había acompañado a los participantes en su ingreso a la casa más famosa del mundo, como dice Santiago del Moro, junto a Robertito Funes, y había generado buena recepción en el público televidente.



No obstante, luego, por varios compromisos laborales y algunos familiares, Wanda Nara no volvió a aparecer de ninguna forma en Gran Hermano. De hecho, se esperaba que fuera ella quien recibiera a los participantes eliminados, pero directamente no los recibe nadie.





Ahora, luego de su viaje a Las Malvidas, con Mauro Icardi, que tenía por objetivo la reconciliación, Wanda Nara regresó a la Argentina y aclaró que su estado civil sigue siendo soltera.



En ese contexto, Wanda respondió todo tipo de preguntas que le hicieron sus seguidores de Instagram a través del sticker de preguntas. Las cuales respondió sin titubeos, como ya es fiel a su estilo.



Una de las tantas preguntas de los usuarios de Instagram fue si es verdad que existe la posibilidad de que se sume a la casa de Gran Hermano, al menos, durante un día, algo que había comenzado a rumorearse.





“No voy a estar. Me encantaría, pero estoy con mucho trabajo”, contestó Wanda, despejando completamente la posibilidad que se había mencionado como muy concreta durante los últimos días.



En cuanto a su situación sentimental, a pesar de que Mauro Icardi compartió fotos muy amorosas con ella, Wanda Nara se encargó de enfatizar que no hubo reconciliación, al menos por ahora.