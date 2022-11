Militantes de Jair Bolsonaro agredieron a Carolina Amoroso en una marcha

Mientras en Brasil se vive un clima de extrema tensión tras la derrota en las elecciones de Jair Bolsonaro, militantes del mandatario arremetieron durante una marcha contra Carolina Amoroso mientras la periodista intentaba llevar adelante un móvil para TN.

Frente a una base militar en San Pablo, Carolina Amoroso y su equipo atravesaron un tenso momento al cubrir los bloqueos y cortes de rutas en el vecino país.

La situación se complicó cuando los simpatizantes de Jair Bolsonaro, quienes no reconocen que su referente fue vencido en las urnas por Lula da Silva, expresaron su disconformidad con el móvil liderado por Carolina Amoroso.

La comunicadora intentó seguir adelante con su cobertura, pero los defensores de Jair Bolsonaro avanzaron y comenzaron a tapar la cámara a la vez que gritaban: "Fuera Argentina", "Argentina no".

Más allá de que Amoroso intentó generar una situación conciliadora y pidió poder seguir desarrollando su labor, los manifestantes siguieron escalando en su proceder violento y terminaron echando a la cronista del lugar.

Desde el estudio, Dominique Metzger le pidió a Carolina Amoroso que se retire. "No podemos avalar esta hostilidad y falta de respeto. Retírense del lugar porque no queremos que suceda nada. Esta gente está pidiendo las fuerzas militares. No se pude dialogar con gente que no entra en razón. Es mejor si te vas del lugar porque no tiene sentido seguir ahí", expresó la conductora.