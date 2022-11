La cantante convocada a último momento para abrir un show de Coldplay en River Plate

Este miércoles, desde las redes oficiales de Coldplay, la banda británica anunció que a último momento tuvieron que convocar a una cantante para abrir su show de anoche en River Plate, debido a que la artista cordobesa que venía oficiando como telonera del exitoso grupo europeo tuvo que bajarse por un problema de salud.

Zoe Gotusso, exintegrante de Salvapantallas, no pudo estar este miércoles abriendo el show de Coldplay en River Plate en la sexta fecha de los británicos en el mencionado estadio. La ascendente cantante Clara Cava fue la encargada de asumir el desafío de hacerse cargo de la previa del mulltitudinario show.

Desde sus historias de Instagram, Zoe Gotusso compartió un mensaje que fue replicado en las redes de Coldplay. Allí la joven expresó: “Hola a todos, les quería contar que hoy amanecí con mucho dolor de garganta y esta tarde no voy a poder acompañar a Coldplay. Me apena mucho porque me hacía ilusión verlos. Ya me estoy recuperando y espero verlos el viernes ahí”.

En tanto que desde la cuenta de Coldplay escribieron: “Esperamos que te mejores Zoe. Gracias Clara Cava por sumarte como nuestro acto de apertura para esta noche”.

El posteo de Zoe Gotusso que fue replicado en las redes sociales de Coldplay.

A las 15 del miércoles, Clara Cava anunció su presencia para el evento, y a las 16 tuvo que llegar a River Plate para iniciar los preparativos y prueba de sonido. La carrera de las artista de 28 años comenzó en 2017, y además de su desarrollo en el mundo de la música, la joven completó sus estudios en Comunicación Social.

A partir de 2020, Clara Cava decidió dedicarse de lleno a la música, y tras lanzar dos EPs tuvo una exitosa presentación debut en el Quilmes Rock 2022 y le siguió el Rock en Baradero 2022 y el Lollapalloza 2022. Esta noche, la cantante conquista una nueva cima en su carrera al oficiar como apertura del show de Coldplay en River Plate.