El polémico veredicto de un periodista sobre el desenlace judicial que podría tener Cristina Fernández de Kirchner

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo un nuevo descargo por su presunta responsabilidad en la denominada causa Vialidad, en la que quedó acusada de corrupción y señalada como jefa de una supuesta asociación ilícita.

El periodista Ernesto Tenembaum apuntó que Cristina Fernández de Kirchner no podía desconocer el enriquecimiento ilícito de Lázara Báez a costa de la obra pública de su gobierno, y cargó

En su programa Alguien tiene que decirlo (Radio con Vos), Tenembaum comenzó: “Yo puedo contar una historia, contar otra historia y después la historia que me hago yo. La primera historia dice que Lázaro Báez, que no era nadie y no tenía un mango, cuando los Kirchner llegaron al poder se transformó en un multimillonario porque ellos le daban obra publica a lo pavote y además él les daba guita porque les alquilaba el hotel que no usaba. Y además era tan cercano a la familia que construyó la bóveda donde descansan los restos de Néstor Kirchner, esta es la historia que cuenta el fiscal”.

Luego, el conductor siguió: “La historia de la defensa dice que debería haber alguien que diga que ella les daba órdenes: un mensaje, un audio, un WhatsApp donde donde ella diera órdenes, una prueba que la involucrara directamente; la deducción es que ella sabía, pero como no hay pruebas, andá cantarle a Gardel, la tenés que absolver”.

Entonces Ernesto Tenembaum aseguró que resulta imposible que Cristina Fernández de Kirchner no haya estado al tanto de los hechos de corrupción durante su presidencia. “¿Cristina no preguntaste? ¿No estará afanando mucha guita este tipo, el mismo que te pagaba los alquileres? La defensa dice que es una construcción, esa es la discusión y es el dilema de los jueces. Hay una historia que la involucra y es la que yo creo: Cristina no puede no haber sabido, pero no hay suficientes pruebas para involucrarla personalmente, ¿cómo lo valorás? De eso depende la sentencia: y si la absolvés, es ahí, muy finito”, interpeló periodista.

Finalmente, sobre la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, el Ernesto Tenembaum expresó sin rodeos: “Si me preguntás qué creo yo, creo que en caso de duda favorece al acusado. Tengo mi convicción y es que Cristina no podía no saber y está involucrada en alguna medida en todo ese afano que hubo, esa es mi convicción. ¿Qué debe hacer un juez? Creo que en caso de duda debe favorecer al acusado y no veo pruebas contundentes, pero entiendo que esto es recontra polémico y que la sentencia que se tome va a ser polémica para siempre”.