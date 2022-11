La desafortunada comparación que hizo Cristina Kirchner en la causa Vialidad

El 6 de diciembre se conocerá la sentencia de la causa Vialidad que tiene a Cristina Fernández de Kirchner como principal acusada. La vicepresidenta pronunció hoy sus últimas palabras en esa causa y afirmó que lo que parecía ser un caso de lawfare se ha convertido directamente en un "pelotón de fusilamiento". Incluso, lo comparó con la masacre de Trelew. "El alegato terminó el 22 de agosto, 50 años después de otro fusilamiento más trágico que tuvo la historia", subrayó.

Desde hace tiempo Cristina Fernández de Kirchner sostiene que ya está escrita la condena en su contra y que es víctima de un caso de persecución política. "Luego de todo lo que me ha tocado vivir más que un tribunal del Lawfare es un pelotón de fusilamiento. Que se inició a partir de la increíble diatriba -porque eso no fue ni acusación ni alegato- de los fiscales Luciani (Diego) y Mola (Sergio) que se dedicaron a denostar y actuar cual editorial de Clarín o La Nación. Merecerían ser los periodistas estrellas de esos medios", disparó Cristina Fernández de Kirchner.

"Durante 20 días inventaron hechos, ocultaron otros hechos, ocultaron y mintieron. El alegato termina 22 de agosto 50 años después de otro fusilamiento más trágico que tuvo la historia", subrayó para luego comparar al "partido judicial" con los militares.

En concreto, el hecho al que hacía referencia la vicepresidenta era la masacre de Trelew ocurrida el 22 de agosto de 1972. En aquel momento se fusiló a 16 jóvenes integrantes del ERP, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Montoneros que estaban presos en el panal de Rawson y habían logrado fugarse.

Para Cristina Fernández de Kirchner no es exagerado decir que es víctima de un "pelotón de fusilamiento" y puso como ejemplo un titular de Clarín publicado e 12 de septiembre en la tapa del diario papel. "El 12 de septiembre tapa de Clarín "La bala que no salió y el fallo que si saldrá". Miren si no será un pelotón de fusilamiento", esgrimió en referencia al intento de magnicidio del 1 de septiembre.