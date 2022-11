La mamá de Benjamín Vicuña reveló el secreto mejor guardado de su hijo y La China Suárez

Isabel Luco Morandé, madre de Benjamín Vicuña, participó de una entrevista en Todo por tí, el programa que conduce Cecilia Bolocco por Canal 13 de la televisión chilena.

Entre los temas que se tocaron, de los cuales también participó el actor junto a su madre, a la mujer se le escapó que su hijo se "casó" con La China Suárez.

Todo comenzó cuando Vicuña se refirió a la posibilidad de encontrar el amor. "Una de las cosas que aprendí de los ires y venires de mis padres es que fueron muy felices independientes después de separarse, que existen las segundas oportunidades", expresó el actor.

La China Suárez y Benjamín Vicuña.

Rápidamente, la conductora le preguntó si alguna vez le iba a dar el gusto a su mamá de verlo casarse. "¿Este niño te va a llevar alguna vez al altar?", quiso saber Bolocco y le dirigió la pregunta a Isabel. Pero Vicuña disparó: "A esta altura es más para una teleserie".

Pero su madre lo interrumpió para revelar que se había "casado" con la actriz. "¿Te acordás? Cuando bautizó a Magnolia, alguien de repente le dijo: ‘Padre, ¿por qué no aprovecha y no hace un dos en uno?’... Y aprovechamos de casar a... Le habían dado unas bolsitas de arroz para esta pareja. Fue precioso, ¿se acuerda?", le preguntó ella a su hijo. "No, no fue un rito. ¡No mamá, no!", cerró sorprendido por lo que su mamá contó.