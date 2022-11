Mirtha Legrand reveló quién es la conocida figura que teme ir a su programa y dio su pronóstico sobre el Mundial

Este miércoles, Mirtha Legrand recibió la distinción de "Legión de Honor", máxima condecoración que otorga el gobierno francés como título honorífico, que suele concederse tanto a hombres como a mujeres, de nacionalidad francesa o extranjeros, que hayan logrado méritos extraordinarios dentro del ámbito civil o militar. Tras la finalización de la ceremonia, la diva dialogó con la prensa sobre su presente en la televisión y dio su pronóstico para la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Claudia Scherer-Effosse, embajadora de Francia en la Argentina, fue la encargada de entregar la distinción a Mirtha Legrand, y destacó entre otras cosas la extensa trayectoria de la diva, "su devoción por el trabajo", y "su relación fraternal con Francia”.

Muy emocionada, Legrand dirigió una palabra a los presentes y hasta se permitió la siguiente ironía: “En mi vida personal he hecho siempre lo posible por ser una dama, supongo que por haberlo logrado hoy me nombran caballero”. Luego, la máxima estrella nacional remarcó: "No puedo decirles lo honrada que me siento y lo que significa esta distinción a esta altura de mi vida. Y más viniendo de un país con el acerbo cultural de Francia. A lo largo de mi carrera, he hecho varias obras de autores franceses y afortunadamente he tenido la oportunidad de viajar allí varias veces. Demás está decir que amo su cultura al punto que me esforcé en aprender ese idioma tan musical y que tan bien le queda a las mujeres".

Mirtha Legrand junto a su familia en la gala en la que recibió la distinción de "Legión de Honor" por parte del gobierno francés. Foto: Gerardo Viercovich (La Nación).

En otro significativo momento de su discurso, Mirtha Legrand enfatizó: “Muchos me preguntan si a esta edad se piensa mucho en la muerte. La verdad que no tengo tiempo, estoy muy ocupada con la vida”.

Entre las figuras que asistieron al importante evento se destacó la presencia de la hija de la agasajada, Marcela Tinayre, así como también de Juana y Nacho Viale, nietos de la diva; y Ámbar de Beneditis, bisnieta de la legendaria conductora. Jairo fue el encargado del cierre musical de la gala, y entre las celebridades presentes acompañaron a Mirtha Legrand estuvieron Teté Coustarot, Carlos Rottemberg, Claudia Villafañe, Pampita, Lucía Galán, Gino Bogani, Aníbal Pachano, Jorge Macri y Coca Calabró.

Mirtha Legrand junto a Juana Viale en la embajada francesa. Foto: Gerardo Viercovich (La Nación).

Tras recibir la importante distinción, Mirtha dialogó con LA NACION, y cuando le preguntaron si le quedó algún invitado pendiente en esta temporada 2022 en televisión, la conductora reveló quién es la conocida figura que teme ir a su programa. "Vinieron todos. Solo faltó Nacha Guevara, que avisó que no podía porque tuvo un problemita, pero los demás vinieron todos, todos, todos. ¡Ah! y Claudia Villafañe que hace muchísimos años que no viene, dice que le da miedo. A esta altura, no creo que la pueda convencer", expresó con una risa cómplice.

Finalmente, Mirtha Legrand sorprendió con una llamativa anécdota sobre el Mundial de Qatar 2022, y su pronóstico para la Selección argentina. "Ay no, no. El martes me levanté a las 6 de la mañana y en el entretiempo me quedé dormida. Cuando vino Elvira, me despertó y le digo: '¿Y Elvira?'. 'Perdimos', me dijo. Pero tengo fe que todo va a ir bien", vaticinó la diva.