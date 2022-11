Por qué Carmen Barbieri está furiosa con Flor Vigna: “Hace 1 año y medio que me…”

Sin vueltas, sin rodeos. Carmen Barbieri exteriorizó su fastidio, su desazón contra Flor Vigna. Una situación singular, dado que suelen proliferar los conceptos positivos para con la bailarina, pero que evidentemente no se comportó de la mejor manera con la conductora de Mañanísima.

Motorizada en su deseo de compartir con sus televidentes las razones de su enojo, la animadora de Ciudad Magazine se lanzó a describir la problemática que late con la novia de Luciano Castro, que se originó en una negativa constante a visitar el programa.

Todo empezó con la revelación de Estefi Berardi, quien se calzó al hombro la gestión de coordinar con Flor su presencia en el living del programa. “Ella se compromete y me cancela, asegura que va a venir hace un año y medio, todas las semanas le escribo y me mete una excusa”, sostuvo.

Por su parte, Carmen tomó la palabra e intentó ponderar algunos rasgos positivos de Vigna, aunque también fue tajante con su definición: “Es una buena mina pero queda mal con ella misma, no la invitemos más porque no quiere venir, hay muchos que están tachados”.

Berardi, que conoce a Flor de haber compartido Combate, no escatimó en expresar su indignación y describió: “Reconozco que es buena, pero no por eso tiene que comportarse así. La última excusa fue espectacular, me derivó con el prensa. No me molesta hablar con los prensas si me ponen una fecha, me bicicletea o los usa para ponerme excusas”.

La también angelita no ocultó, ni quiso, la furia que le produce toda esta dilación en la respuesta de la excelsa bailarina, que ahora se lanzó como cantante y por eso recorrió decenas de ciclos para promocionar su música, y exclamó: “Imaginate un año y medio haciendo esto a una persona, decir que sí y después no”.

Además, Pampito también aportó su visión y prendió la mecha: “Flor, de verdad con todo cariño, Carmen Barbieri te puede gustar más o menos pero es una figura que hace muchos años que labura en la tele, quedas mal con ella”.