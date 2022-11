Marixa Balli acusó a Carmen Barbieri de haberle arruinado la vida: "Fue en..."

Los años transcurrieron, quedaron allá a lo lejos, pero la rencilla sobrevivió al paso del tiempo. Marixa Balli no olvida un comportamiento de Carmen Barbieri que la lastimó y sacó a relucir la piedra basal de ese distanciamiento acérrimo y que se vincula con el enorme Rodrigo.

En una entrevista con Socios del espectáculo, que brindó desde el interior de su local de indumentaria de la comercial zona de Flores, la morocha rememoró su pelea con la madre de Fede Bal, que se remite a una serie de comentarios que calaron hondo en su honor.

Todo arrancó con la consulta sobre si conserva amistades en el mundo del espectáculo, así Marixa disparó con virulencia: “No tengo amigas famosas. Me quedaron conocidas. La amistad en el mundo del espectáculo no existe. Hay mucha competencia, para ver quién tiene la mejor cola, la mejor lola…”.

En ese sentido, Adrián Pallares procuró consultar: “¿Te reconciliaste con Carmen Barbieri?”. Esa intervención activó los explosivos dichos de Balli: “Yo no la quiero. Esa mujer arruinó parte de mi vida. Hay cosas y comentarios que no se dicen. No te podés reconciliar con una persona así. Eso no lo puedo perdonar”.

En cuanto al trasfondo de la problemática y la imposibilidad de achicar las diferencias, la morocha explicó: “Ella no se hace cargo. Nadie se hace cargo. Dijo que yo me había colgado del féretro de Rodrigo. Perdón… yo la agarré y me metí en vivo del programa”.

Envalentonada en navegar por las profundidades del conflicto con la conductora de Mañanísima, Marixa agregó: “A las dos, tres o cuatro de la mañana él venía enloquecido a refugiarse en mi casa. Yo soy la que me cuelgo, no. Yo lo protegí estando de novia y sin estar de novia”.

Y luego le tiró una palo muy picante a Carmen: “Yo soy un buen ser humano y entendía lo que le estaba pasando. Yo me colgaba y ella, que ni lo conocía, después parecía la madre. Dejate de joder. Cosas absurdas. Ella niega y le echa la culpa a la producción. Eso no se lo voy a perdonar”.