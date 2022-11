La lección de vida que Cristian U recibió de su papá en su adolescencia

Un año atrás, Cristian U mostró en sus redes un impactante video en el que se veía cómo tuvo que subir a su papá a una camilla sin ayuda del personal del Hospital Argerich, episodio del que el hombre no sobrevivió.

Y ahora, en su paso por Seres Libres, el programa que conduce Gastón Pauls en Crónica, el ganador de Gran Hermano 2011 honró a su padre al contar la lección de vida que le dio a sus 12 años, cuando empezó a delinquir en el barrio, impulsado por chicos más grandes.

"Tuve un papá formidable, electricista, un laburante sin un mango, pero formidable de acá", dijo Cristian, mientras se señalaba la sien y el corazón. "Yo tenía 12 años y mi viejo se enteró de que andaba haciendo maldades con una gente más grande", contó.

¿Las maldades? Iban a robar y él, al ser menor, llevaba las armas. "Me usaban como el pichón. Era Pepito el pistolero, no sabiendo que me iban a meter dos cachetazos en cualquier momento y me iban a dejar llorando en el piso", explicó. Pero su papá pronto se enteró y no tardó en ponerle los puntos de un modo ejemplar.

"Mi viejo laburaba desde las 5 de la mañana hasta la noche, y me hizo lo más sagrado y lo más potente que te puede hacer un padre, que no fue cagarme a palos”, recordó, emocionado.

“Me dice 'che, así que te convertiste en mafioso. Me contaron que andás con una gente de San Telmo, que andás amenazando a la gente, que entrás a negocios a hacerte el malo'. Era todo real. Me quedé blanco. Dije ´ya está, me explota la cara´”, relató.

Urrizaga señaló que, al verlo duro, su papá le dijo que no le iba a hacer nada. En cambio, le mostró sus manos lastimadas por el trabajo. “Me dice ´todo esto me lo hice para que a vos no te falte el colegio, la bici que te regalé, que la saqué en 50 cuotas, que no te falte la comida y lo único que hacés, es cagarte en estas manos´”, contó el DJ.

Y a eso le siguió una advertencia: “Si llegás a caer preso, papá no te va a ir a buscar, te vas a quedar ahí. Porque me da vergüenza entrar a la comisaría. Yo entro a la comisaría 24 y me saludan todos porque les arreglo el aire acondicionado, la electricidad, me quieren todos”.

“Yo traté de darte lo mejor y lo único que estás haciendo es ensuciar tu vida y la mía. Así que, de acá para adelante, si querés ser un hombre honrado como yo, papá te sigue bancando. Si no, andá tranquilo", recordó Cristian que le dijo su padre en ese momento fundante para él.