Gran Hermano 2022: la lluvia de memes que dejó el intenso beso entre Thiago y Daniela

En el desafío que consagró al "líder" de esta semana en Gran Hermano (Telefe), el ganador resultó ser Thiago, quien además de tener la chance de salvar de placa a uno de los nominados, fue premiado por su pareja, Daniela, con un intenso beso que desató una lluvia de memes en las redes.

Minutos antes de la prueba que dio por ganador a Thiago, el conductor Santiago del Moro dialogó con los participantes de Gran Hermano y consultó: “Thiaguito, ¿estás enamorado?”, A lo que el joven respondió: “Nos estamos conociendo Santi. Estamos viendo qué pasa, tranqui”.

Luego, cuando el conductor de Gran Hermano insistió para obtener mayores detalles, Thiago completó: “Siento que conectamos hablando. Nos juntamos a tomar mates y siento que no es un juego esto. Me siento bien y cómodo. Siento que no estoy jugando cuando estoy al lado de ella”.

Entonces Del Moro propuso: “Si gana Thiago la prueba, se viene el beso”. Tras la aceptación de la pareja, Thiago y Daniela sorprendieron con un apasionado beso que desató memes evocando las legendarias escenas entre los personajes de Marcos y Victoria, roles que interpretaron Sebastián Estevanez y Carina Zampini en la novela Dulce Amor.

Noticias Relacionadas Mientras Argentina caía en Qatar, un participante de Gran Hermano fue repudiado por una polémica actitud

Hace algunos días, la flamante pareja de Gran Hermano protagonizó una escena íntima en la casa. De esta manera, el nuevo romance se suma al primer flechazo entre Maxi y Juliana, y al más reciente amorío entre Alexis y Coti.