La Tora se sinceró y reveló cuál fue el error que la dejó fuera de Gran Hermano 2022

Sin lugar a dudas, La Tora fue una de las participantes que más rechazo generó en el público de Gran Hermano 2022 (Telefe). En la gala del último domingo, Lucila Villar fue eliminada del reality por el 65,38 % de los votos.

Como sucede con cada eliminado, este lunes La Tora se sentó frente a Santiago del Moro y los panelistas del programa en el Debate. "Estoy tranquila, con ganas de revancha ya", expresó la joven.

Ante la pregunta de cuál fue su error que la dejó afuera del reality, opinó: "Por la honestidad y por las formas. Sé que muchas veces choca eso. Pero yo igual prefiero tener esta manera de ser, de ir a lo tora, que caretearla", comentó. "La honestidad tan chocante y el hecho de defender algunas posturas muy firmes, yo creo que molestó eso", agregó.

"Siempre supe que era un juego, siempre supe de las cámaras, de los micrófonos, del afuera. Entonces, no siento que me haya ganado. Si no, tampoco creo que tuviera ganas de volver a entrar", analizó Lucila.

Ante la consulta si no llegaban a leer desde adentro lo que estaba ocurriendo, respondió: "Nosotros, con Cata y con Mora, decíamos: ‘Los que somos amigos de Juan (Reverdito), a placa’. Pero teníamos dos opciones. A mí, lo que me dieron cuando entré a Gran Hermano fue: ‘Lu, divertite. Obviamente jugá, pero sobre todo divertite’. Y me encontraba de repente con un grupo de cuatro o cinco personas con las que me divertía e íbamos a la par. Pero, después, me encontraba con otro grupo en el que son todos tibios, no tienen carácter y no reaccionaban".