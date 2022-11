Alejada de la actuación y la conducción, Soledad Fandiño sorprende con su nuevo trabajo

Instalada desde principios de 2022 en Estados Unidos junto a su hijo, Soledad Fandiño decidió alejarse de su habitual profesión como actriz y conductora para dedicarse a un nuevo trabajo que sorprendió a sus admiradores

“Un nuevo desafío en mi vida”, expresó desde las redes sociales Soledad Fandiño sobre el nuevo proyecto por el que optó por tomar distancia de las cámaras. Con más de un millón de seguidores en Instagram, la ex de René Pérez, más conocido como Residente, está compartiendo con alegría sus primeros pasos en el oficio que está desempeñando actualmente.

Desde Miami, la ciudad en la que está viviendo Fandiño, la artista detalló: “Primera vez que enseño una clase de yoga. Un recorrido que recién empieza, que me llena de gratitud y felicidad. Un nuevo desafío en mi vida. No voy a negar que me da miedo. Pero al miedo lo tomo como una oportunidad para ser valiente y tener el coraje para cumplir mis sueños. ¡Allá vamos! Gracias por acompañarme en este viaje”.

Además, sobre su nueva faceta laboral, Soledad Fandiño expresó: “Nerviosa ante mi primera clase. Va a ser en spanglish, mitad español y mitad inglés. Vamos con todo un playlist muy argentino".

Noticias Relacionadas Antonela Roccuzzo posó con un look totalmente celeste y un detalle no pasó desapercibido

En las publicaciones que la actriz y conductora ha compartido en estos días, recibió el incondicional apoyo de sus seguidores, quienes la alentaron en su nuevo camino elegido.