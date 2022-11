A qué la acompaña Pampita a Barby Franco durante su embarazo

Barby Franco se encuentra transitando el último tramo de su embarazo con el abogado Fernando Burlando y vive estos días con mucha emoción, algo de ansiedad y también con un fuerte apoyo.



Es que la modelo habló del fuerte vínculo con Pampita, quien se muestra muy cercana a ella. Ambas hicieron la peregrinación a Luján en octubre pasado y ahora la conductora la está ayudando en las últimas semanas de gestación.



Sobre su increíble y maravilloso vínculo con su amiga Pampita, Barby Franco habló a corazón abierto y en una íntima entrevista con la revista Gente, en donde contó de qué formas la apoya su confidente.





En ese sentido, si hay alguien que logró congeniar su trabajo en los medios con la maternidad esa fue Pampita, que después de su último parto se tomó sólo quince días de descanso. “Es una genia, la tiene clarísima, atada”, comentó Barby.



Pampita y Barby Franco se conocieron trabajando en Pampita Online hace cinco años. “Ella sabe todo desde el día uno”, confiesa la modelo y esposa de Burlando sobre el vínculo que la une con la conductora.



De hecho, tanto es así como lo dice Barby que la conductora fue testigo de su lucha por quedar embarazada, y fue por eso que la invitó a caminar hasta Luján, en la última peregrinación, con la esperanza como fuerte motor.





“Al principio no éramos tan amigas. El segundo año empezamos a hablar más, al tercero ya le compartía un montó de cosas. Y hoy en día me acompañó a comprar la cuna”, cuenta con alegría Barby.



“El otro día cayó a casa con un montón de cosas que ella usaba cuando estaba embarazada, desde una banana para dormir hasta ropa para la bebé. Me ayuda un montón realmente”, agregó.