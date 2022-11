La imagen de Gran Hermano 2022 que provocó un fuerte debate en redes sociales

Gran Hermano 2022 sigue generando repercusiones. El reality de Telefe no solo consigue en cada gala un número de audiencia envidiable (20 puntos de rating) sino que también despierta un sin fin de conjeturas en las redes sociales.

En las últimas horas, un usuario subió a su cuenta de Twitter una captura de pantalla de algo que descubrió: "¿Maquillaje o celular?", expresó junto a una foto donde se puede ver un objeto rectangular negro. A primera vista parecería ser un celular.

Como era de esperarse, la imagen generó un ida y vuelta entre los usuarios. "Maquillaje. Es una caja de sombras", respondió una usuaria. "No se si es maquillaje o celular, pero hay una paleta de maquillaje de Pink 21 que tiene forma de iPhone", aseguró otra.

"No puede ser que sigan dudando. Si pudieran ver tan solo Twitter, La Tora se hubiera comportado diferente. Y ni hablar de las demás", argumentó otra, sumándose a la opción del maquillaje.

Pese a esto, también hubo muchos usuarios de la red que optaron por volcarse a la teoría del dispositivo móvil. "Parece celular", manifestó una usuaria. "La entrada de USB es para que se recarguen las sombras", comentó irónica otra usuaria.

"Maquillaje no puede ser porque una vez mire que lo tenía Maxi en la mano", dijo un usuario. En el mismo sentido, otra twittera sembró una importante duda: "No se, una vez Romina dijo: ‘Me pareció que me vibró el telefono’ y Pluto cortó".