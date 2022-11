Ciro Martínez tocó el himno y revolucionó un vuelo rumbo a Qatar

Faltan menos de 24 hs para el debut de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar. Como era de esperarse, miles de argentinos siguen llegando al país asiático para poder alentar a la celeste y blanca.

En este sentido, en uno de los vuelos que partió de Madrid rumbo a Doha, los pasajeros se llevaron una sorpresa cuando Andrés Ciro Martínez tocó su versión del Himno Nacional Argentino con su armónica.

El ex Los Piojos y actual líder de Ciro y los Persas no dudó en revolucionar el vuelo al interpretar el himno patrio. Rápidamente, todos los pasajeros del vuelo no pudieron aguantar la emoción y se sumaron a puro cántico. Al terminar, el cantante exclamó eufórico: "¡Vamos, Argentina!".

Recordemos que Ciro no sólo viajó para apoyar a La Scaloneta, sino que también estará brindando un show este domingo 27 en el anfiteatro de la Ciudad Cultural Katara, en el marco de la Fiesta Argentina.