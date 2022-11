En qué canal trabajaría Marcelo Tinelli en el 2023, tras su salida de El Trece

Luego de que Marcelo Tinelli confirmara que no renovará contrato con El Trece para el próximo año, se conocieron detalles de los nuevos proyectos en los que ya está trabajando el conductor.



La periodista Marina Calabró contó en Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) que Tinelli podría desembarcar en América TV. “Ayer me llegó un rumor de una fuente inobjetable, que decía esto, que en LaFlia ya daban por sentado y ya circulaba la data de que Marcelo Estaría arreglando su llegada a América. Yo lo descarté primero, pero después hablé con gente de América”, contó.



“El decisor me dijo: ‘Siempre se habla de Tinelli acá. Si bien en esta casa es bienvenido, imaginate que lo recibimos con los brazos abiertos. Después de LAM, ponemos a Tinelli. Hay que ver cuál es el proyecto, por ahora estoy armando varias propuestas para cada horario’", explicó la panelista.





“Esto tiene que ver con que a fin de mes le están presentando nueva programación a los accionistas, con opciones por franja horaria”, agregó Marina Calabró sobre el futuro de Tinelli en 2023.



“El decisor dijo: ‘Hay que ver cuál es el proyecto de Marcelo. Por ahora estoy preparando varias propuestas. Lo de Marcelo me encanta, ojalá se dé’. No me están diciendo que es un delirio, pero tampoco que está cerrado”, comentó Calabró.



Asimismo, desde el lado de Tinelli, Marina añadió: “Me cuentan también que Marcelo ayer estuvo en LaFlia para armar su programa de aire 2023 y que recibieron algunas reuniones presenciales y otras por zoom. O sea, con esto me confirman que Marcelo, que parecía hasta hace una semana que no iba a hacer televisión abierta”.





“Y me pasaron un textual de Tinelli a su equipo de trabajo en estas reuniones: ‘Estoy feliz de terminar mi contrato con El Trece’. Alguien que estuvo en la reunión me dice que quiere hacer aire en América, en El Nueve, en Telefe, donde le ofrezcan, pero que quiere hacer aire.



No se resigna al streaming como algo excluyente, como única plataforma de contenidos”, concluyó la panelista Marina Calabró en su columna de Lanata sin Filtro, sobre lo que le depara a Marcelo en su carrera.