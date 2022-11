El duro reto Juana Viale a Diego Leuco en su mesa dominguera

Juana Viale y Diego Leuco hace algunas horas se convirtieron en el foco de todos los medios por el supuesto enfrentamiento por la entrevista a Coldplay. Y es que, se hizo en el programa que conduce el periodista, pero sin él. Fue entonces que revelaron que se desató un fuerte cruce.

Ahora bien, fue Diego Leuco quien hace algunos días habló del tema: "Para mi no había una mejor persona que Bebe para entrevistarlo. Es lógico que lo haya hecho él porque hace 25 años hace esto. No podría haber hecho la nota porque no tengo un nivel de inglés o la relación con Chris Martin como Bebe".

"Hay cosas que hacen los conductores y otras lo hacen los especialistas. Él es el mejor de todos. Ella fue porque era su programa. De hecho, Juana va a venir a mi programa. Me sorprende que hayan dicho esto. Yo quiero que el programa tenga el mejor contenido. Es un equipo", confesó.

Y finalizó: "No somos un telegrama que cobramos por palabras. Hay que alivianar las cosas. Es una nota hermosa y que la haga el que mejor está". Ahora bien, hace algunas horas, el conductor visitó el programa de Juana Viale y protagonizó un tenso momento con la nieta de Mirtha.

Y es que, mientras estaban en vivo, el celular de Diego Leuco comenzó a sonar y Juana Viale se mostró furiosa y lo retó: "¡Pero Dios mío! Es la segunda vez. A la tercera te cobro seis packs de birras. ¿Qué tenías? A ver, contame". Fue entonces que el periodista le confesó.

"Tengo reuniones a esta hora durante la semana. El fin de semana me suena porque me queda de los otros días. Son las reuniones de Telenoche que tenemos siempre a esta hora", confesó Diego Leuco. Cabe recordar que en unos días Diego Leuco viajará a Qatar por cuestiones laborales.

Como si fuera poco, la novia de Diego Leuco se encuentra en Qatar. Sofía Martínez fue por cuestiones laborales y no puede hacer videollamadas