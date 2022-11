Noelia Marzol fue internada a horas de dar a luz: qué le pasó

Noelia Marzol se encuentra esperando a su segundo hijo. La bailarina confirmó que es una nena y hasta reveló que se llamará Alfonsina. Fue en LAM donde dieron la primicia: "Yo me sentí muy bien con Donatello, pero este me está pegando bastante para atrás. Muchas náuseas, cansancio, me agarran palpitaciones, asco total por los olores".

"Donatello va a tener una hermana. Se va a llamar Alfonsina, Con Donatello no le podía poner María, tratara de buscar alguna mujer que me represente: trabajadora, feminista, independiente. No sabemos cómo es que Ángel se entera de todo. Yo me hice el evatest y creo que él se enteró conmigo", agregó.

Fue entonces que la pareja de Noelia Marzol confesó: "Estoy chocho, feliz, lo buscamos. La idea en un principio fue mía, ella me pidió más tiempo para volver a trabajar, pero no le dimos mucho tiempo tampoco". Ahora bien, hace algunas horas, la modelo preocupó a todos.

Y es que, durante las últimas horas no estuvo presente en las redes sociales y todos comenzaron a preguntarse si ausencia se debía al nacimiento de su hija. Sin embargo, la bailarina decidió romper el silencio y contar la verdad detrás de su desaparición en sus redes.

Noelia contó que está internada hace una semana y sus fanáticos se preocuparon. Para llevarles tranquilidad, Marzol decidió dar detalles del momento que atraviesa a horas de dar a luz: "¡Los quiero! Un día no subí historias y ya especulando sobre el nacimiento de Alfi".

Fue mediante su cuenta de Instagram donde Noelia Marzol compartió fotos y decidió contar detalles de su salud: "Paso a contarles nuestra situación actual. No nació, pero bueno… Mis hijos son ansiosos. Hace poco menos de una semana estamos atendidos en el sanatorio porque tuve episodios de contracciones y aún no estamos en fecha".

"La idea es quedarnos en reposo absoluto, al menos hasta cumplir un par de semanitas más. Así sale bien horneada. Para ser sincera, preferiría que mi cuerpo retuviera más a estos bebés, pero… hay cuestiones naturales que escapan a nosotros", finalizó la blonda.