Cuál fue el look de Susana Giménez para viajar al Mundial de Qatar

Susana Giménez hace algunos días se convirtió en el centro de todos los medios por su confesión sobre la grieta política: "No se puede mezclar la política con el arte, no tiene nada que ver. Debe ser un kirchnerista que lo escribió pero no tengo problema con nadie".

"Mi vestuarista, que la adoro, es kirchnerista, viajamos por el mundo juntas y nunca discutimos por nada. Eso es con lo que hay que terminar, si no, sigue la grieta", confesó. Hace algunas semanas, Susana Giménez en diálogo con Red Flag habló de su presente y futuro laboral.

“La verdad que no sé. No quiero hacer lo que me habían ofrecido, porque era otra cosa de canto y ya estamos hartos de que cante la gente por televisión. Yo no les puede aconsejar mucho. Pero siempre la verdad y mucha alegría. Darle alegría a la gente y no mentir", reveló.

Y continuó: "La gente recuerda todo con alegría. Y recuerda, sobre todo, esos llamados, el agarrar el cupón y las cartas. Recibimos el premio Guinness de los récords porque me escribieron 33 millones de personas. Eso fue increíble". Como si fuera poco, contó una divertida anécdota con su empresaria.

"No sabés: se me cayó el carro del golf al lago. ¡Ahora me tengo que comprar otro! Estábamos con Dolores Mayol, mi secretaria, y dije: ‘Vamos a darles de comer a los pescados (sic) y a los gansos. Llevo la comida y dejé el carro. Le dije: ‘Esperame acá que ya vengo’. Y el carro se empezó a mover", contó.

Fue entonces que reveló: "En vez del freno apretó el acelerador y se fue al medio del lago. ¡Se cayó! Era divino. Y ella lo único que gritaba era: ‘¡Mi teléfono, mi teléfono!’. Pero vino el jardinero, metió la mano en el lago, se lo encontró y andaba perfecto. Yo nunca me imaginé que era un celular acuático".

"El carrito no andaba más, pero lo arreglamos. Perdimos los faroles y no tiene marcha atrás. Yo lo necesito para hacer correr a los perros porque si no se vuelven gordos", lanzó. Ahora bien, hace algunas horas, Susana Giménez viajó a Qatar para acompañar a la Selección. La diva visitó una calza, zapatillas deportivas y una camisa junto a un chaleco. La blonda la rompió toda con su look.