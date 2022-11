Mirtha Legrand y Juana Viale atravesarán próximamente cambios en sus programas

Con el fin de potenciar su performance en el rating, la producción de los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale contempló poner algunos cambios en marcha, y la periodista Marina Calabró dio algunos detalles desde su columna en el programa Lanata sin filtro (Radio Mitre).

Mientras el ciclo de Mirtha Legrand, La noche de Mirtha (El Trece) tendrá algunas pequeñas modificaciones, la propuesta de Juana Viale, Almorzando con Juana (El Trece); tendrá una renovación más sustancial.

"Una fuente vinculada a la producción de Mirtha Legrand me contó que va a haber cambios en la estructura de producción. Ariel Ferrentino, hace diez temporadas que está ya al lado de Mirtha, gran productor, lo ascendieron a productor ejecutivo junto a Paola Holeman y la histórica Marita Tedeschi", comentó Calabró sobre los movimientos en la cúpula de producción de los programas de Legrand y Viale.

Luego, la periodista se refirió a una situación que suele generar polémica entre los comensales de la diva. "La primera corrección en carpeta es la ubicación de los invitados en la mesa.Van a tratar de evitar esto de los arreglos... 'si no me siento en tal lado, no voy. ¡Bueno no vengas, querido!' Sería esto. Las condiciones se ponen cuando del otro lado son permeables a aceptarlas", especificó Calabró.

Si bien los cambios serán aparentemente mínimos para el envío de Mirtha Legrand, para el de Juana Viale hay más retoques en la estructura de la emisión. "Por otro lado, volaron las introducciones recitadas de invitados que hacía Juana Viale. Están implementando ya introducciones más cortas, más apoyadas en lo audiovisual", especificó la periodista.

Luego Marina Calabró agregó: "También me comentaron que voló el concurso de cocina que obligaba a hacer tres interrupciones en la mesa del domingo. Esto lo resolvieron no levantando la cocina, Juana sí va a la cocina a hacer el 'Jime express', el segmento de Jimena Monteverde".

Finalmente, la comunicadora dio cuenta de un error técnico en el estudio donde se graban los programas de Juana Viale y Mirtha Legrand. "Juana ahora usa cucaracha porque hay problemas de retorno en el estudio. La quisieron convencer a Mirtha, pero no quiere. Es muy malo el retorno en el set de Mirtha Legrand, es imposible que ella escuche al que está tercero a la derecha", apuntó Calabró.