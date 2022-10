Juana Viale realizó un desesperado pedido: "Es urgente"

Juana Viale sorprendió este domingo al realizar un desesperado pedido durante la conducción de su programa Almorzando con Juana (El Trece). La actriz se refirió a la preocupante situación ambiental que se vive hoy en Chubut y apuntó contra el Gobierno Nacional.

"Quiero decir una cosa, un llamado a la solidaridad humana de nuestra Tierra. A la provincia hermosa de Chubut, porque hay una parte de la Península Valdés que tiene gran cantidad de residuos, más de 20 mil kilos en un área protegida y la provincia de Chubut, la parte de ambiente, no está firmados los permisos que se necesitan para ingresar a limpiar esas áreas", comenzó diciendo Juanita.

"Es muy simple: hay que firmar. ¿Por que demoramos tanto? No puede vivir así nuestra fauna marina. Es nuestra Tierra, si nosotros no la cuidamos, deberían hacerlo los que están en el Gobierno, en el Estado, y no lo están haciendo", agregó.

"Pedimos una firma, es urgente, nos corre el tiempo. Si no se dieron cuenta... manejamos temperaturas, las aguas... La parte de ambiente ni siquiera fue a ver cómo está el lugar para poder hacer todas estas firmas y que lo están haciendo de forma privada gente que solamente pone el pecho y el corazón por su Tierra", concluyó.

Recordemos que cientos de kilómetros de playas vírgenes de la Península de Valdés se encuentran contaminadas con residuos de la industria pesquera. Sólo habitadas por elefantes marinos y pingüinos, las duras imágenes muestran a los animales viviendo entre gran cantidad de desechos.

Al menos el 80% de las playas de Puerto Pirámides está contaminada, según pudo constatarse durante una recorrida de 8 kilómetros que realizaron especialistas del Ministerio de Ambiente de Nación y de la provincia de Chubut.

Tras las repercusiones de las imágenes, el deportista y ambientalista, Yago Lange, recurrió a su cuenta de Instagram para darle visibilidad a lo que se está viviendo.

"20.000 kilos de plástico en un Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Elefantes marinos viviendo entre plástico en la Península Valdés. Buscamos apoyo para realizar una limpieza. La única manera de sacar todo esto es por agua o por aire. Ayudanos compartiendo este posteo", expresó.