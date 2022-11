Cuáles serán las acciones legales que iniciará Telefe contra El Wandi

El Wandi se volvió tendencia en las redes sociales luego de infiltrarse por los techos en Gran Hermano 2022. El influencer subió un video en su cuenta de Tik Tok mostrando los pormenores de su ingreso a la casa más famosa del país.

Tras las repercusiones generadas por la noticia, Telefe decidió ir a la Justicia y denunciarlo por invasión a la propiedad privada, por lo que el influencer deberá responder por sus actos.

Pero ni lento ni perezoso, El Wandi estuvo como invitado en Intrusos (América TV) para dar su versión de los hechos. "Lo de Gran Hermano nació yendo a ver a mis amigos jugar al fútbol a las canchas que están ahí. Un amigo me dice 'vos sabías que acá está GH, lo querés aprovechar... aprovechalo'. Y ahí arrancó básicamente", recordó sobre cómo surgió la idea.

"Trepé... me costó bastante, tuve que pasar por un caño. La verdad es que fue una logística importante. Me arriesgué, pero es mi contenido y lo hago por la gente, por mis seguidores", agregó el joven.

Finalmente, cuando Marcela Tauro le informó que el canal inició una demanda judicial, le consultaron si le llegó alguna notificación. "No todavía", respondió. En tanto, frente a la pregunta de si tiene miedo ante semejante denuncia, respondió con un contundente "no".

"Colándome en la casa más famosa del país", escribió El Wandi junto al video que grabó con su teléfono. "Acompáñenme, hola gente averiguamos por donde meternos y esta es una entrada muy copada, así que vamos a intentarlo", se lo escucha decir.

"Acabamos de salir por ahí, y quieren ver la casa de Gran Germano, la van a ver", dijo ya desde un techo donde ya se alcanzaba a ver el patio de la casa. "Gente no se imaginan la adrenalina que estoy sintiendo, si les gustó compartan, denle me gusta, el Wandi papá, tiro la remera y me voy rajando", expresó, dejando una remera con su cuenta de Instagram como señal del logro conseguido.