Un desconocido se coló en la casa de Gran Hermano 2022: las imágenes

El Wandi volvió a hacer de las suyas. El influencer, conocido por colarse en diversos lugares y eventos sin permiso, esta vez decidió vulnerar las seguridad de Gran Hermano 2022.

"Colándome en la casa más famosa del país", escribió junto a un video que grabó con su teléfono todo lo sucedido. "Acompáñenme, hola gente averiguamos por donde meternos y esta es una entrada muy copada, así que vamos a intentarlo", se lo escuchó decir y de inmediato comenzó a trepar por las paredes.

"Acabamos de salir por ahí, y quieren ver la casa de Gran Germano, la van a ver", dijo ya desde un techo donde ya se alcanzaba a ver el patio de la casa. "Gente no se imaginan la adrenalina que estoy sintiendo, si les gustó compartan, denle me gusta, el Wandi papá, tiro la remera y me voy rajando", expresó, dejando una remera con su cuenta de Instagram como señal de que logró su objetivo.

Minutos más tarde, Lucila y María Laura fueron al patio y encontraron la remera. "Se coló en la casa y dejó la remera para decir que entró. El Wandi, es un loquito que se cola a todos los lugares", dijo la Tora.

El Wandi tiene 37 mil seguidores en Instagram. Su video colándose en Gran Hermano ya supera los 35 mil “Me gusta”. Se había hecho conocido por ingresar al festival Lollapalooza sin entrada y por ir a un local de comida rápida con el uniforme de los trabajadores como infiltrado.