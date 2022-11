La polémica decisión que tomaron Nacho y El Conejo de Gran Hermano

Gran Hermano no deja de dar que hablar. Desde que regresó a la televisión argentina, hace un mes atrás, se convirtió en el programa más visto en todo el país y más comentado en las redes sociales.

No hay día que no se convierta en tendencia, que no se armen debates y que no se generen miles de contenidos alrededor de lo que sucede, tanto en la emisión de Telefe como lo que se ve en Pluto TV. Además, es ahí donde los usuarios dejan en evidencia quiénes son sus participantes favoritos y a quién quieren fuera de la casa.

Esta semana, Gran Hermano se puso más picante que nunca con el cambio de reglas que posiciona a dos participantes como líderes de la casa. Tras una prueba de equilibrio, quienes se quedaron con la inmunidad y la posibilidad de salvar a alguno de sus compañeros nominados fueron Nacho y El Conejo.

Este jueves los dos debían ponerse de acuerdo para ver a quién rescataban de la placa. Horas previas a eso, el ojo que todo lo ve se comunicó con la casa y reveló que se llevó a cabo nuevamente una violación a las reglas del programa. Eso generó incertidumbre sobre una posible sanción sin saber cuándo la iba anunciar.

Una semana antes, La Tora se había quedado con el liderazgo de Gran Hermano. Pero como había sido partícipe de un complot se quedó sin la posibilidad de sacar de la nominación a alguno de los otros integrantes del programa. Esta semana se estimaba que el dueño de la casa podía tomar la misma decisión.

Sin embargo, Nacho y El Conejo pudieron gozar de sus beneficios de líderes y salvar a uno de los nominados. La decisión estaba entre La Tora, Cata, Alfa y Juliana, siendo Walter el primero al que admitieron dejar en campaña para la eliminación.

Luego dejaron en placa a La Tora, justificándose que era una figura muy fuerte y que confiaban que iba a seguir en campaña. Finalmente, los dos líderes tuvieron que decidir entre Cata y Juliana, y salvar a una de ellas. "Fue una decisión muy complicada de por sí. No fue una placa fácil desde el principio. Entonces fue buscar un punto medio entre nosotros, por nuestras razones, y buscar el mejor episodio posible", comenzó diciendo Nacho.

Fue El Conejo quien se encargó de anunciar que la decisión entre los dos fue salvar a Cata. La placa para el domingo quedó entre Alfa, La Tora y Juliana. El público tendrá una decisión difícil, ¿quién será el próximo eliminado?