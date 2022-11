Viviana Canosa estrenó su cuenta de TikTok con un incendiario video: "Van a correr"

Viviana Canosa cumplió con su promesa y publicó su primer video en TikTok. En las imágenes se puede ver una animación de la propia conductora que en voz en off dispara contra la clase dirigente.

"Me censuraron. Me sacaron de la tele. Pero acá estoy en las redes, para decir lo que se me canta. ¿Me seguís en TikTok? Voy a ser la voz del 'rebaño de pelotudos'. Les voy a romper las pelotas a todos los políticos. ¡Van a correr!", comenzó expresando, picante.

Además, apuntó contra el actual Gobierno: "Se viene un año de elecciones y voy a estar presente para contarte todo lo que pasa en Argentina. Aunque el Gobierno quiera tapar todo con el Mundial ¿Escuchaste a la ministra del Trabajo diciendo 'después seguimos trabajando en la inflación, pero primero que gane Argentina'? ¿O al ridículo del presidente Alberto Fernández: 'Lo que debemos pensar los argentinos ahora es como ganar el Mundial'? Somos un rebaño de pelotudos. Parece que en la Argentina no pasa otra cosa que Gran Hermano y el Mundial", agregó.

"Se cagan en la pobreza, en el hambre, en la inflación, en la inseguridad. Son unos turros. Nos distraen para que no veamos lo que realmente pasa. El presidente sigue boludeando a todos los argentinos. Y la dueña del 'Frente de todos contra todos' coquetea con la candidatura a presidente como si este Gobierno no fuera de ella ¡Una locura! Y al ministro Manos de Tijera se le está terminando la concesión. El 'superministro' está más devaluado que el peso", agregó Viviana.

Finalmente, Canosa concluyó categórica: "La Argentina es un barco a la deriva. Tenemos una diarrea de elefantes sobre nuestra cabeza y el Gobierno espera que los goles de Messi puedan ocultar que el Titanic se está hundiendo. Pero les tengo la buena noticia del día: ¡Faltan 395 días para que se vayan!".