Viviana Canosa, ¿candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires?

En las últimas horas, Cinthia Fernández volvió a ser noticia al confirmar que está en conversaciones con Javier Milei para ser candidata por su espacio político. "Tuve tres reuniones, el viernes tengo otra", reveló la panelista.

Pero eso no fue todo. También dejó en claro que Viviana Canosa está entre las famosas que les sonó el teléfono. Según la información que maneja la panelista, Canosa recibió una propuesta para sumarse el proyecto, sea como jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o incluso como viceprensidenta, pero que ella no conoce la respuesta.

Recordemos que la periodista y conductora estuvo invitada en este domingo a La Cornisa. Allí no solo habló sobre su regreso a la televisión en febrero de 2023, sino que además anunció que quiere sumarse a la política en 2024.

"Va a ser mi último año en la tele", expresó la periodista y agregó que ·se va a cerrar una etapa·, explicando que a futuro se dedicará a militar en algún partido, seguramente tras las elecciones del año que viene.

Por su parte, Canosa ya tiene todo firmado para su regreso a la televisión. La conductora cerró contrato para sumarse a las filas de La Nación+ con un programa diario que irá de lunes a viernes de 16 a 18 hs. Además, hará el pase con Eduardo Feinmann.

Recordemos que en octubre, la periodista protagonizó un móvil para Socios del Espectáculo (El Trece). Allí se refirió sobre las propuestas laborales que se encontraba analizando para su regreso a la televisión, tras su escandalosa renuncia a A24.

Consultada sobre las ofertas recibidas, reveló: "Con reuniones para volver a la tele. Estoy definiendo la semana que viene a ver a qué canal me voy".

Sobre las opciones y cuándo sería su regreso, Canosa expresó: "Me habían ofrecido arrancar este año, pero había que correr gente, achicar horarios para que yo pudiera entrar y cuando lo pensé bien, dije: 'Me parece que no está bueno'".

Entre los rumores que trascendieron, TN y La Nación+ eran los dos canales que estaban peleando por tenerla en su señal. "Estoy en conversaciones. Yo trabajo donde la paso bien. No sé finalmente con cuál de los dos me voy a quedar porque ambas propuestas son hermosas. El que me vibre más fuerte, va a ser", reveló.