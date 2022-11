La novia de Rodolfo Barili contó el chisme más íntimo y fuerte del conductor: “Él lo da todo en…”

En diciembre, Rodolfo Barili se dirigirá al altar dispuesto a dar el sí para unirse en matrimonio con Lara Piro. En la antesala de lo que será la ceremonia y la fiesta que están preparando, su futura esposa se animó a contar detalles sobre cómo es el conductor en la intimidad.

Se conocen hace muchos años por amigos en común, sin embargo, hace unos pocos que comenzaron a verse con otros ojos. La pandemia los ayudó a avanzar en pareja y están dispuestos a seguir adelante. Tan es así que para reafirmar el amor Rodolfo Barili y Lara Piro se van a casar.

“La prueba piloto en pandemia fue tan buena que nos motivó a comprar una casa en Pilar como nuevo hogar. La remodelamos con mucho esfuerzo y nos vamos a mudar en diciembre de este año luego de casarnos”, reveló la abogada hace unos meses sobre cómo será el fin de año para la pareja.

"Estamos muy bien y enamorados. Es una historia muy loca la nuestra. Considero que es una bendición de Dios porque fue un encuentro casi 'divino'. Ni él ni yo nos esperábamos encontrarnos", mencionó Lara sobre cómo están actualmente.

Ella se muestra muy enamorada del conductor, es por eso que se animó a hablar sobre cuáles son las cosas que la enamoraron de él: “Todo me enamoró de él. Es el hombre más romántico del mundo. Es un tipo increíble. Yo me juré a mí misma que nunca más iba a convivir con un hombre, pero ahora me caso así que acá estoy”.

Pero no se conformó con los halagos que le hizo a su futuro esposo y decidió ir más allá. Es que cuando nombran a Rodolfo Barili uno piensa en el hombre del noticiero. Para sacarlo un poco de ese papel, contó cómo es fuera del aire.

Es que al ser consultada sobre cómo es el conductor en la intimidad se animó a responder con sinceridad. “El sexo es… Bueno, Rodolfo es un gran amante. Lo ves así y tal vez no das dos pesos por él, pero es un mil en la cama. Lo da todo”, confesó.

Sin temor a la repercusión de su declaración, Lara Piro llenó de elogios a Barili por su accionar en la intimidad.