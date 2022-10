Cuál es el tremendo auto que maneja Rodolfo Barili

Además de la pasión por la comunicación, por crear un halo de seriedad, con una mixtura de afabilidad, en un terreno sensible como las noticias, Rodolfo Barili también late al ritmo de otras cuestiones que lo motivan, que lo estimulan, como los automóviles.

El periodista siempre ha manifestado su amor por los vehículos, no tanto en sintonía de un fierrero tozudo, de esos que aman las carreras competitivas, o que se movilizan por el país para presenciar una fecha del Turismo Carretera, pero sí por el buen gusto de conducir una máquina placentera.

En ese sentido, la pareja laboral de Cristina Pérez encontró hace tiempo una marca que le cuaja por todos lados, que le permite satisfacer sus necesidades y que lo impulsa a continuar renovando sus unidades. Se trata de la alemana BMW, una empresa de las más aspiracionales del mundo.

Recientemente, Rodolfo mostró en sus perfiles digitales que llegó el momento de dejar atrás a uno de sus autos, para subirse a uno nuevo. De esta forma, el conductor de Telefe Noticias ahora maneja un BMW 330, un modelo impresionante, repleto de comodidades y extravagancias.

Evidentemente, la empresa teutona entendió que Barili se erige en un personaje ideal para promocionar sus productos, al menos eso se infiere del texto que posteó: “Gracias a todo el equipo de BMW de Argentina por la confianza".

Esas líneas permiten dilucidar que el comunicador recibe como mínimo una enorme ayuda para adquirir el vehículo, sino que se lo entregan totalmente a cambio de un canje publicitario, como esas publicaciones en las que muestra su bólido en redes sociales.

Esta maquinaria alucinante que traslada a Barili por la ciudad posee un costo elevadísimo, acorde a su calidad, que ronda los cien mil dólares, nada más y nada menos. Un valor que traducido a pesos sería unos treinta millones, en la cotización blue.

A la hora de contar los argumentos que pesan en su balanza por optar por esta marca, Rodolfo explicó: “Me ofrece seguridad y deportividad; pero me interesa más la reacción que la velocidad final. Me gustan los autos que me permitan moverme en el tránsito con comodidad y que frene bien o que cuando deba pegar un volantazo el auto responda”.