La tristeza de Mora de Gran Hermano por la salud de su mamá

Mora es la última participante en abandonar la Casa de Gran Hermano y una de las más polémicas que pasaron en la actual edición del reality que conduce Santiago del Moro por la pantalla de Telefe.



La joven estuvo como invitada el sábado por la noche en PH Podemos Hablar, en donde abrió su corazón y contó algunos detalles de su vida personal, más precisamente referidos a su familia.



En un momento del programa, Andy Kusnetzoff invitó a las figuras a acercarse al punto de encuentro si alguna vez había “sufrido o vivido de cerca casos de bullying y o de discriminación”.



“Ahora, al hacerme más conocida que antes, a mi mamá le llegan un montón de mensajes tipo ‘tenés un varoncito’, ‘es lesbiana’, por tener el pelo corto y usar remeros”, comentó Mora Jaborinsky.



“A mí me duele más que mi mamá se ponga triste que esos comentarios en sí”, aclaró la ex participante de Gran Hermano, que fue la tercera en abandonar el reality, dejando en claro que las opiniones ajenas no la sacan de su eje.



“Esos comentarios en general, antes en menor medida, siempre estuvieron cerca de mí. Pero que a mi mamá le digan ‘esto es un varón’, ‘eso no puede ser una mujer’, ‘¿cómo vas a tener novio?’, ‘el novio seguro es gay’ y cosas así… Estamos muy atrasados todavía”, explicó Mora.





Hace unos días, durante su visita por LAM, el programa de Ángel de Brito en América, también se había referido a los comentarios discriminatorios que sufrió por su aspecto físico, como dijo ella, por usar remerones y el pelo corto.



“Me han llegado a echar del baño de mujeres pensando que era un varón. Me tocó vivir situaciones incómodas, como al momento de mostrar el documento en la entrada de un boliche”, había revelado.