La drástica decisión que tomó Fabián Doman tras reencontrar el amor

Fabián Doman mantiene un bajo perfil mediático. El conductor poca veces habló sobre su vida privada. Ahora bien, hace meses, el el flamante presidente de Independiente de Avellaneda se cruzó con Eduardo Feinmann, quien lo destrozó: "Me parece que Doman no encuentra el camino, me parece que está un poquitín desorientado y le queda un poquito grande la presidencia del club, me cuentan los amigos, me da la sensación".

"Doman está un poquitito verde para ser presidente del club. Le mandamos un saludo igual… ¿no sé para qué te metiste en esa maestro?", lanzó. Sin embargo, hace algunas horas, Doman se convirtió en noticia por su vida amorosa y una bomba laboral que se conoció.

Fue Laura Ubfal quien dio la primicia. Y es que, la conductora contó que el famoso conductor dejará la televisión y también contó que Fabián Doman encontró nuevamente el amor: "Sorprendió la llegada a la fiesta de Fabián Doman junto a la abogada Viviana Salama".

"Doman retomó la relación y la pareja se mostró feliz, a la vez que podemos contar en primicia que el conductor y periodista decidió dejar Momento D, el programa que hace en El Trece porque no le darían más ni el cuerpo ni las horas del día", agregó la conductora de Gossipeame.

Y finalizó dando detalles sobre el tema del momento que sorprendió a todos: "El contrato de Doman tiene vigencia hasta fin de año, pero la idea del periodista es quedar liberado el próximo 1 de diciembre, tratativas que tendrá que dilucidar con la gerencia de programación de El Trece".

Fue Marina Calabró quien hace algunos días habló sobre el futuro laboral de Doman: "Lanata me encargó averiguar el futuro de Fabián Doman en El Trece. Y finalmente estamos en condiciones de afirmar que Doman no ha recibido el llamado de la gerencia artística de El Trece, ni Adrián (Suar) ni Pablo (Codevilla) ni Coco (Fernández), nadie levantó el teléfono para citarlo a una reunión".

"Hoy ya es 3 de noviembre, es un figura... Debo decir, sin ser infidente o al menos no queriendo serlo, que hay cierto fastidio en el riñón de Doman por este 'destratito'. Yo estuve hablando con los decisores de El Trece y la frase que me dijeron es: 'A Guido (Kaczka) lo llamamos recién la semana pasada, así que imaginate lo atrasados que estamos", contó.