Daniel Osvaldo destrozó a Yanina Latorre tras revelar su infidelidad a Jimena Barón

Yanina Latorre hace algunas semanas contó cómo fue que Jimena Barón descubrió que Daniel Osvaldo le era infiel con su amiga Gianinna Maradona. Fue en LAM donde la panelista contó: "Yo me enteré que el día que salta todo el quilombo que Gianinna estaba de novia con el productor musical que no me acuerdo el nombre...".

"Cuando Jimena se entera y se apersona en la casa porque ella ya venía peléandose y Daniel Osvaldo la raja, Jimena va a su casa del country que tenían alquilado en Pacheco, Nordelta, no sé... estaba Gianinna adentro con Daniel Osvaldo. Se mataron. Jimena subió a su cuarto, agarró ropa, la metió en una valija y se fue", agregó.

Fue entonces que Jimena Barón contó la verdad detrás de la canción que le dedicó a Gianinna Maradona en medio de todo el escándalo: "Estamos muy contentos, muy emocionados de volver. Sé que me tomé mucho tiempo para los tiempos de la industria de la música. Y les agradezco mucho, siento que valió la pena. Esto es un cachito, un pedacito de lo nuevo porque es muy grande y muy espectacular".

"Decidimos salir con esto que ahora van a ver y estamos muy felices. Yo estoy inmensamente feliz. Aguanté en casa haciéndome la que estaba tranquila, pero la verdad es que tenía unas ganas que me moría de volver. Vuelvo tranqui. Volvió La Cobra. Solamente agradecer mucho que estén ahí del otro lado"

"Los que me bancaron, que me hayan bancado. ¿Qué más voy a decir? Lo único que voy a decir es que, particularmente, en este lanzamiento, en lo primero que mostramos de este disco, hay mucha gente muy querida acompañándome", confesó la reconocida cantante.

Ahora bien, fue Daniel Osvaldo quien hace horas rompió el silencio y decidió responderle a Yanina Latorre: "YL, me suena más a casa tuya que a casa mía la historia esa que te inventaste. ¿En tu casa todo bien, Yani? Están quedando mal chicos, ¿alguno les cree? Me da orgullo que gente tan mier** como ustedes quiera dañarme tanto. Sigo estando del lado correcto".

Sin embargo, Yanina Latorre no respondió tras el fuerte mensaje que Daniel Osvaldo le dedicó en las últimas horas mediante las redes sociales. Cabe recordar que el ex jugador se separó hace un mes de Gianinna Maradona.