El sueño que pudo cumplir Natalie Pérez: "En mi casa, cuando era chica..."

Natalie Pérez disfruta de su presente profesional luego del estreno de su último single, “Tus besos”. Y por supuesto que no es una canción más para su carrera, ya que se trata de la versión en castellano del clásico de Roxette “Lisen to your Heart”, lo que para ella es un sueño cumplido.



Se llama “Escucha tu cora...” y llega con una increíble coincidencia, días después de que Per Gessle lanzara un nuevo tema del proyecto que ahora se llama PG Roxette y que, además, anticipaba el álbum lanzado recientemente a tres años de la muerte de Marie Fredriksson.



“Qué buena casualidad coincidir con Roxette. Siento que el ángel de Marie un poco estuvo ahí, acompañándome. Es una coincidencia hermosa, me encanta”, contaba Natalie Pérez en una charla con La Nación.



“Lo produjo Mariano Otero. Me junté con él con la idea de hacer versiones de finales de los 80, comienzos de los 90, pero en estilo moderno. No es un cover, es una reversión en español y tuvimos que pedir autorización. Por suerte Per la autorizó. Yo primero le escribí por Instagram y después mi equipo de trabajo la siguió con él”, reveló Natalie.



“Lo que buscamos con Mariano es que la canción tuviera profundidad, que tuviera buena letra. Escuchamos temas de Lionel Richie, de Lenny Kravitz, de Madonna y, cuando llegamos a Roxette, dije: ‘¡Roxette!’. En mi casa, cuando era chica, había dos CD, uno era de Palito Ortega y el otro era de Roxette, que lo escuchaba mi madrina”, confesó Natalie Pérez.



“En el estudio probamos dos, tres canciones y de repente sale ‘Listen to your Heart’. Él empieza a hacer percusión con las manos, de ritmo de reggaetón y yo me pongo a buscar la letra en la compu, a traducirla con Google y a cantar: ‘Escucha tu cora…’”, comentó.





“Yo no sé inglés y a veces siento que me quedo re afuera. Puedo aprender la letra, pero no me llega al corazón, no la siento, por eso tenía la idea de hacer en español un clásico del pop, acercarle el tema a mi público en mi idioma”, agregó.



Natalie logró que la reversión se acople a su playlist. “Tiene una cosa moderna, pero no deja de tener todo el significado de la canción original. Hay una versión de Roxette en español, pero ellos la tradujeron como una historia de amor”, explicó.