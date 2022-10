El divorcio, la comedia que hará estallar de risa a La Feliz

¿Hasta dónde somos capaces de ceder las personas para que no se rompa una relación? "Hay que cambiar el punto de vista. Transformar el astío", dicen Susana y Luis, los personajes que Carla Conte y Pablo Rago interpretan en El divorcio.

Ellos son un matrimonio que, luego de una separación y gracias a la terapia de pareja, apostó nuevamente al amor. En apariencias, a los tortolitos se los ve muy contentos y no así a Juan y Mercedes (Luciano Castro y Natalie Pérez). Ellos "parecen dos enemigos condenados a vivir juntos". Es por esto que, la feliz pareja decide transmitirle a sus amigos parte de su experiencia para que puedan remontar su relación.

Luciano Castro, Natalie Pérez, Pablo Rago y Carla Conte / Foto: Alejandra López

Así, a través de diversos juegos y prácticas, aparecen en escena problemas que, en algún momento, surgen en cualquier convivencia. El dinero, las madres, el sexo, los prejuicios, las pasiones, la culpa y la desconfianza son algunos de los temas que se tocan en la obra. Escrita y dirigida por Nelson Valente (autor de El loco y la camisa, El declive y Solo llamé para decirte que te amo, entre otras) es una comedia ágil, sencilla, con buenas actuaciones y un giro inesperado.

El espectador hace catarsis y estalla en risas durante los 60 minutos que dura el espectáculo. Y hacer reír tanto al público mendocino no es nada fácil. No por nada el elenco decidió, antes de su estreno en Mar del Plata, presentarse en la provincia para medir la respuesta de la gente. "No es un público que te regala el aplauso porque sí o porque sos el muchacho de la tele y le caes en gracia", adelantó Castro a MDZ antes de llegar a Mendoza.

Con un balance positivo, ahora Castro, Pérez, Rago y Conte continúan viaje a Montevideo, Río Negro y Neuquén. Después, se instalarán en La Feliz y debutarán allí a fines de diciembre. Para cientos de turistas y marplatenses, El divorcio será una buena y entretenida alternativa teatral para disfrutar durante la temporada de verano 2023.

