Luciano Castro: “Por mi forma de vida nunca me pesó nada”

Luciano Castro es una de esas personas que, hasta el momento, no convirtió el celular en una especie de extensión de su mano. “No tengo una muy buena relación con la tecnología y no tengo el teléfono encima todo el tiempo”, reconoce en diálogo con MDZ Online.

A pesar de esto, sabe de la importancia de las redes sociales y, como muchos famosos, tiene una cuenta de Instagram con más de un millón de seguidores. En su caso, la usa para trabajar. No la maneja, no tiene la aplicación instalada en su dispositivo y no está pendiente de las repercusiones que genera el material. “Es por una cuestión de sanidad. Me conozco y sé lo contraproducente que puede ser para mí. No sé jugar a eso y lo tengo para lo que me resulta: lucrar”, afirma.

Sin embargo, de vez en cuando, comparte algún que otro momento personal que le parece importante que quede inmortalizado en la virtualidad. “¿Viste esos días en los que explotás y te dan ganas de sacar la foto y subirla como un adolescente porque querés que todo el mundo se entere? Bueno, eso. Puede ser un momento que vivís con tus hijos, con tu novia o con amigos… Nada que no te pase ni a vos, ni a nadie. A mi me pasa lo mismo”, asegura Castro.

Luciano Castro protagoniza El Divorcio, la comedia que promete ser la más divertida de la próxima temporada de Mar del Plata / Foto: Alejandra López

- Hoy los medios levantan mucho contenido de redes sociales, ¿lees diarios?

- Leo todo, pero lo leo a través de portales de noticias. Leo los clásicos diarios. A veces voy a los bares y no los encuentro, entonces los tengo que leer desde el teléfono y me da un poco de fiaca… Pero a los diarios los sigo leyendo como lo hice toda mi vida y los leo de atrás para adelante (se ríe).

- En el pasado, dicho por vos mismo, fuiste un “ser despreciable” con la prensa. ¿Qué te llevó a cambiar de actitud?

- No sé. La verdad no tengo una respuesta concreta. Lo que sí sé es que crecí. Te transformás en un ser desprecible cuando creés que todo es personal. Empezás a plantar batalla en todos los frentes y cuando te das cuenta que no es personal, ya lo fuiste. Pero podés cambiarlo, porque nunca es tarde. No dejó de ser algo hasta evolutivo el poder darme cuenta y al hacerlo, no bastó solo con eso, fue cambiarlo, obvio.

- ¿En qué momento te pesó la exposición?

- Por mi forma de vida y de pensar las cosas nunca me pesó nada. Si me molestó, que es distinto. Pesar es cuando no podés con eso y yo si podía con eso. Me costó entender a lo que había que adaptarse para estar en ese lugar. Había un montón de cosas, que son comunes denominadores, de ser popular que me costaron entender. Yo pensaba todo lo contrario: que ser popular permitía. Pero no, no permite un montón de cosas. Bienvenido sea también haber podido entender eso. Han pasado 32 años desde que trabajo.

- ¿Qué no te permite ser popular?

- Nada grave. A ver, una tontera. Por ejemplo: durante 12 años fui Mendoza siete veces por año… mis hijos son mitad cuyanos y mitad de capital. Por ahí, no podíamos ir a Palmares a las dos de la tarde a pasear porque sabía que la terminaba pasando mal. Pero bueno, te quedás en tu casa y la pasás bien igual. O si vas, vas con la mejor predisposición. No vas y decís “no me molesten, no me molesten” porque te metiste a las dos de la tarde en un shopping un sábado. Esas cosas son las que uno tiene que aprender y aceptar, porque no podés todo. No podés la chancha, los 20, la máquina de hacer chorizo… Querés ser famoso, que te vaya bien, que te conozca todo el mundo pero que nadie te moleste o te pida foto. Y… sos un pelot* (se ríe). Y hasta que no dejás de serlo, hay una transición en cosas muy básicas. No son cosas graves. Luciano Castro, Natalie Pérez, Pablo Rago y Carla Conte realizarán tres funciones en Mendoza antes de debutar en la costa / Foto: Alejandra López

- Desde hace tiempo gestionás tus propios proyectos. ¿Cómo te ves incursionando en la dirección?

- No sé, no me creo capacitado para dirigir. No tengo tanta autoridad sobre los colegas para hacerlo. Me da pudor. Me encantaría, pero no. Me falta un montón. Debería estudiar dirección antes. Para mi, desde mi punto de vista, no basta solamente con la actuación, hay que tener más recursos. No me siento con la potestad de decirle a un colega “hacé esto, hacé lo otro”.

- ¿Qué criterios tenés en cuenta para encarar un nuevo proyecto?

- Depende el género. Si es teatro, que cualquiera que lo vaya a ver se pueda sentir identificado, a no ser que sea algo excepcional como hacer un clásico. No quiero que la gente vaya a pensar, a angustiarse o a tratar de entender. En el teatro me gustan las cosas simples. Y si es tele, me preocupo mucho por saber quiénes van a trabajar, porque después, con respecto al guión y al resto, hay gente muy grosa en Argentina. Ya hubo un recambio generacional y hay cada bestia en el cine, que es un placer trabajar. Por eso me preocupa más saber con quién voy a compartir mis tiempos. Es muy básico, no tengo pretensiones artísticas.

- ¿Con quiénes no trabajarías?

- No, no tengo problemas con nadie. Nunca los tuve de hecho. Hasta tuve discusiones con colegas y hoy los veo y los puedo seguir abrazando y besando. Lo mío siempre estuvo en fundamentos y en cosas genuinas, no bastardeo ni ninguneo a la gente porque es gratis. No lo hice, ni lo hago nunca.

- ¿De El Divorcio qué te motivó?

- Cualquiera que la vea sale y dice “soy yo”. Es inevitable que no le pase con alguno de los cuatro personajes. La acabamos de probar en Rosario y también con los ensayos generales nos dimos cuenta de que eso es lo que sucede.

- ¿Por qué optaron por estrenar antes de la temporada en Mar del Plata y fuera de Buenos Aires?

- La idea es llegar a Mar del Plata lo más afilados posible. Entonces buscamos plazas, digamos, difíciles, como son Rosario, Mendoza, Córdoba, Montevideo. No es un público que te regala el aplauso porque sí o porque sos el muchacho de la tele y le caes en gracia. Como es una obra que lo que puede ser gracioso está en lo que sucede, en lo textual y no en hacerse el gracioso, elegimos estas plazas en las que los cuatro coincidimos que no son fáciles.

Para agendar

El Divorcio

Comedia escrita y dirigida por Nelson Valente y protagonizada por Luciano Castro, Natalie Pérez, Pablo Rago y Carla Conte. Es la divertida historia de una pareja que, tras varios meses de separación, remonta su relación y comparte con otra los secretos de su efectivo método de reconciliación. El problema es que no todas las parejas son iguales.

Viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de octubre, en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad de Mendoza). Entradas en EntradaWeb.