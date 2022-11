Murió Kevin Conroy, la voz más famosa de Batman

Este viernes se conoció la noticia del fallecimiento de Kevin Conroy, conocido por ser la voz en inglés de Batman en múltiples proyectos como la Saga Arkham, serie animada de los 90 de Bruce Tim y múltiples proyectos animados de DC Cómics.

El actor murió este jueves, según confirmó The Peter Mayhew Foundation, aunque no dio a conocer las causas de la muerte de Conroy a sus 66 años.

"Los miembros de la familia animada de Batman informan que Kevin Conroy ha fallecido. Tuvimos el privilegio de asistir a convenciones junto a Kevin a lo largo de los años y estamos desconsolados por esta noticia", dicen sobre la muerte del reconocido por muchos como "La voz oficial de Batman".

Kevin Conroy murió a los 66 años.

Diane Pershing, reconocida actriz de doblaje, quien prestó su voz a Hiedra Venenosa en la serie noventera también confirmó la noticia en Facebook junto con imágenes de las convenciones a las que asistieron juntos.

Batman es sin dudas uno de los comic más famosos del mundo.

"Se le echará mucho de menos, no sólo por el reparto de la serie, sino por su legión de fans en todo el mundo. Abajo hay fotos de Kevin con Loren Lester, que interpreta a Robin, otra conmigo y con Tara Strong, que aparece en los últimos episodios de la serie animada", se lee en la publicación.

Kevin Conroy dio su voz a Batman durante más de 15 años comenzando con Batman La serie animada de 1992 y en sus posteriores secuelas The New Batman Adventures Batman del futuro Liga de la Justicia y Liga de la Justicia Ilimitada, así como en otros proyectos animados como la adaptación de The Killing Joke.